ТЭК, электроэнергетика, промышленность и АПК – в повестке дня встречи Посла Кыргызстана с туркменскими вице-премьерами



На минувшей неделе Посол Кыргызстана в Туркменистане А.Мадмаров встретился с заместителями Председателя Кабинета Министров Туркменистана А.Беглиевым (нефтегазовый комплекс), Б.Аннамамедовым (электроэнергетика, строительство, промышленность, и А.Язмырадовым (сельское хозяйство), а также Министром энергетики Туркменистана, председателем туркменской части Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству Д.Реджепмырадовым.

По сообщению МИД Кыргызстана, стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в указанных сферах, ход реализации кыргызско-туркменских договоренностей и продвижение проектов двусторонних документов, находящиеся на рассмотрении сторон.

Также были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества в торгово-экономической сфере, и новые возможные направления взаимовыгодного сотрудничества.

Посол Мадмаров подчеркнул необходимость активизации деятельности Межправительственной кыргызско-туркменской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, а также расширения форматов двустороннего взаимодействия.

Стороны вновь подтвердили намерение и в дальнейшем продвигать взаимодействие между компетентными министерствами и ведомствами двух стран и поддерживать регулярные контакты. ///nCa, 14 марта 2023 г.