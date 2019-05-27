Российский лидер по производству компрессорного оборудования выйдет на туркменский рынок

Казанский завод компрессорного машиностроения» планирует поставить в Туркменистан мультипликаторы на сумму около 700 тыс. долларов США. Детали будут использоваться на химическом предприятии «Марыазот», сообщает агентство Татар-Информ со ссылкой на министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримова.

Вопрос рассматривался на 6-м заседании совместной туркмено-татарстанской рабочей группы по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Заместитель управляющего директора завода «Казанькомпрессормаш» Юрий Олейник подтвердил, что договор сейчас проходит согласование и добавил, что в целом «Группа ГМС» активно участвует в тендерах на поставку оборудования для «Туркменгаз» и «Туркменнефть».

Кроме того, стороны совместно ведут прорабатывают предложения по модернизации Марыйской ГРЭС в Туркменистане.

Представитель «Казанькомпрессормаш» предложил делегатам из Туркменистана подключать татарстанские организации к обсуждению проектов еще до официального объявления тендера.

По мнению Олейника, если предприятия из Татарстана «подключались раньше, могли бы быть более эффективные и взаимовыгодные предложения».

«Одно из предложений, которое хотелось бы включить в протокол: чтобы появлялась официальная информация на более ранней стадии», — добавил он.

ОАО «Казанькомпрессормаш» (ОАО «Казанский завод компрессорного машиностроения» г. Казань, Россия) является ведущим в России и странах СНГ производителем компрессорного оборудования и полнокомплектных решений на базе компрессоров для различных отраслей промышленности. Компания успешно работает на рынке компрессорного оборудования более 65 лет./// nCa, 27 мая 2019 г