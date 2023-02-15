Иран предлагает транспортировать туркменский и российский газ в любом направлении

Иран предложил транспортировать туркменский и российский газ потребителям в любом направлении, включая Южную Азию.

В эксклюзивной беседе с nCa 15 февраля 2023 года в кулуарах специализированной выставки ИРИ в Ашхабаде Реза Новшади, управляющий директор и председатель правления Иранской компании по газовому инжинирингу и развитию (IGEDC), сообщил: «У нас есть некоторые рекомендации на этот счет. Мы официально рекомендовали и предложили «Газпрому» и «Туркменгазу» – Иран готов получать газ из Туркменистана и России на севере и поставлять его на юге в любую страну, по их желанию».

Он добавил, что Иран обладает самой большой газопроводной сетью в мире.

Далее пояснив предложение, Новшади сказал: «Мы готовы поставлять газ в Пакистан».

По его словам, до границы с Пакистаном уже строится трубопровод мощностью 100 миллионов кубометров в сутки.

Новшади отметил, что Иран располагает мощностями для передачи до 100 миллионов стандартных кубометров газа в сутки, что составляет около 36,5 миллиарда кубометров газа в год.

IGEDC является дочерней компанией, полностью принадлежащей Национальной газовой компании Ирана NIGC. /// nCa, 15 февраля 2023 г.