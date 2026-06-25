Бизнес-форум Казахстан–Туркменистан придал импульс экономическому сотрудничеству

Представители деловых кругов Казахстана и Туркменистана встретились в Астане 24 июня 2026 года в рамках Бизнес-форума Казахстан–Туркменистан. Мероприятие было направлено на углубление торгово-экономического сотрудничества и расширение связей между частными секторами двух стран.

Форум, организованный при поддержке Внешнеторговой палаты Казахстана и Центра развития торговой политики «QazTrade», включал в себя серию встреч в формате B2B между казахстанскими компаниями и официальной делегацией Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В состав туркменской делегации вошли руководители и представители ведущих частных предприятий, стремившиеся расширить сотрудничество с казахстанскими партнерами посредством совместных проектов, дистрибьюторских сетей и прямых коммерческих соглашений.

В ходе дискуссий участники изучили возможности в таких сферах, как транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство, пищевая, текстильная и химическая промышленность. В центре внимания встреч также находились вопросы поставок продукции и сырья, промышленной кооперации и потенциальных инвестиционных партнерств.

По словам организаторов, форум стал площадкой для прямого диалога между предпринимателями двух стран, помогая установить новые деловые контакты и определить направления для дальнейшего взаимодействия.

Мероприятие было охарактеризовано как очередной шаг на пути к укреплению экономического партнерства между Казахстаном и Туркменистаном, отражающий растущий интерес деловых сообществ обеих стран к расширению двусторонней торговли и инвестиций./// nCa, 25 июня 2026 г.