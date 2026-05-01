В Нью-Йорке состоялась встреча постоянных представителей Туркменистана и Ирана при ООН

Постоянный представитель Туркменистана при ООН Вепа Хаджиев и глава постоянного представительства Ирана Амир Саид Иравани провели двустороннюю встречу.

Основной темой встречи стало укрепление межгосударственного сотрудничества и координация действий в рамках ООН.

Дипломаты подчеркнули важность регулярного политического диалога. Стороны отметили значимость совместных усилий по поддержанию региональной и глобальной безопасности в строгом соответствии с нормами и принципами Устава ООН./// nCa, 1 мая 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)