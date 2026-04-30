Наполовину электрический, полностью революционный: Низкоуглеродный коридор Китай – Центральная Азия

Отчет nCa

Всего один рейс грузовика, завершенный в этом месяце, незаметно ознаменовал собой один из наиболее значимых сдвигов в мировой грузовой логистике.

Компания CEVA Logistics в партнерстве с технологическим гигантом Lenovo и производителем электрогрузовиков Windrose осуществила перевозку на тяжелом электрическом транспортном средстве из Шэньчжэня, расположенного на южном побережье Китая, до самого Алашанькоу на границе с Казахстаном. Этот путь длиной 5 000 километров пролег через всю территорию самой густонаселенной страны мира.

На границе груз был перегружен на дизельный автомобиль для преодоления оставшегося участка пути до Алматы. Общая дистанция составила почти 6 000 километров. Общее сокращение выбросов CO2 по сравнению с обычным пробегом на дизельном топливе составило 46%. Общее время в пути от двери до двери — шесть дней.

Сами по себе эти цифры впечатляют. Однако истинная значимость заключается в том, на что они указывают: на зарождающийся низкоуглеродный грузовой коридор между Китаем и Центральной Азией, который при условии масштабирования может преобразить один из самых стратегически важных торговых маршрутов в мире.

Что представляет собой низкоуглеродный коридор Китай — Центральная Азия?

В основе этой концепции лежит принцип, который прост в теории, но обманчиво сложен в исполнении. Идея заключается в осуществлении грузоперевозок между производственными центрами Китая и рынками Центральной Азии — прежде всего Казахстана, с перспективой выхода на Узбекистан, Кыргызстан и далее — с использованием наиболее экологически чистых технологий, доступных для каждого этапа пути.

На данный момент это «гибридная» модель. На долю внутрикитайского участка приходится основная часть пути, и здесь используются тяжелые электрические грузовики. Эти транспортные средства работают на специализированной платформе для дальнемагистральных электромобилей компании Windrose, которая обеспечивает запас хода около 700 километров на одной зарядке и позволяет преодолевать более 1000 километров в день при условии использования остановок для быстрой подзарядки.

На трансграничных и центральноазиатских участках, где зарядная инфраструктура еще не достигла необходимой плотности, в настоящее время используется традиционное дизельное топливо.

Такая структура «фифти-фифти» — электрическая тяга на стороне Китая и дизель на международном плече — не является компромиссом из-за несоответствия амбиций реальности. Это осознанная, поэтапная архитектура, которая задействует существующую инфраструктуру сегодня, создавая фундамент для более комплексного решения завтра.

CEVA называет это «синхронизированным» решением: внутренние перевозки на электротяге, быстрое таможенное оформление на границе и беспрепятственная передача груза международным дизельным автопаркам. Именно эта комбинация позволяет преодолевать путь почти в 6000 километров от двери до двери за шесть дней, сокращая выбросы углекислого газа на 46%.

Материальная инфраструктура проекта

Китайский участок этого коридора проходит по автомагистрали G30 — одной из главных транспортных артерий страны «восток-запад» — от Шэньчжэня в провинции Гуандун до Алашанькоу в Синьцзяне, пересекая более десятка провинций. Путь в 5 000 километров был пройден всего за 4,5 дня благодаря девяти стратегическим остановкам для подзарядки. Эти пункты не были импровизацией: Китай годами выстраивал плотную сеть станций быстрой зарядки и замены аккумуляторов для тяжелого коммерческого транспорта, и сегодня эта инфраструктура достаточно развита, чтобы обеспечивать дальние рейсы такого масштаба.

На границе критически важную роль играет центр международных дорожных перевозок (TIR) компании CEVA в Алашанькоу. Система МДП (TIR — Transports Internationaux Routiers) — это таможенная транзитная система ООН, позволяющая опломбированным грузам пересекать несколько границ по единому таможенному документу, что исключает необходимость повторных проверок и резко сокращает время простоя. Эффективные пограничные процедуры были названы ключевым фактором успеха пилотного проекта: без упрощенного таможенного оформления шестидневный транзит был бы невозможен.

За пределами границы этот пилотный маршрут вливается в более широкий Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), широко известный как «Срединный коридор». Это мультимодальная грузовая сеть, протянувшаяся от китайских портов через Казахстан и/или Туркменистан, через Каспийское море и далее через Азербайджан, Грузию и Турцию в Европу.

Этот коридор продемонстрировал взрывной рост после того, как конфликт на Украине в 2022 году перенаправил значительную часть евразийских грузопотоков в обход территории России. Сроки транзита из Китая в Европу по этому маршруту сократились с 38–53 дней до примерно 18–23 дней. Объемы перевозок только на участке Китай — Казахстан выросли колоссально: в 2024 году по маршруту прошло более 27 000 двадцатифутовых контейнеров (TEU), что в двадцать пять раз больше, чем в 2023 году.

Масштабируемость или просто эксперимент?

Честный ответ таков: это и то, и другое одновременно, и разница между ними менее существенна, чем может показаться.

Любая крупная логистическая революция начинается с пилотных проектов. Отличие успешного «пилота» от тупикового заключается в том, существуют ли уже базовые условия для масштабирования или могут ли они быть созданы в разумные сроки.

На китайской стороне условия уже в значительной степени сформированы. По данным информационно-аналитического агентства Commercial Vehicle World, в 2025 году на долю автомобилей на новых источниках энергии пришлось 29% всех продаж грузовиков в Китае, по сравнению с 14% годом ранее.

Инфраструктура быстрой зарядки и замены аккумуляторов для тяжелых грузовиков в Китае достигла того уровня, когда, как выразился один эксперт, «если есть инфраструктура, появляется и экономическая целесообразность для все большего числа логистических маршрутов». Экономика электрических грузоперевозок в Китае сейчас явно превосходит дизельную на все возрастающем количестве направлений. Компания Windrose, чьи грузовики обеспечили реализацию этого пилотного проекта, планирует увеличить производство с 1 000 единиц в текущем году до 10 000 в следующем и до 100 000 к 2030 году.

Сама CEVA не рассматривает это как разовую акцию. Компания уже провела несколько пилотных заездов электрогрузовиков: рейс из Гуандуна к китайско-вьетнамской границе в Пинсяне; тестовый пробег в Испании между Альхесирасом и Мадридом; а также испытания на 16 из 40 крупнейших мировых автомагистралей с использованием парка Windrose.

Стратегическая дорожная карта предельно ясна — CEVA стремится использовать сеть МДП (TIR) для установления электрического грузового сообщения в Юго-Восточной Азии, Центральной Азии и, в перспективе, в Европе. Компания планирует задействовать в своих наземных операциях 1 450 автомобилей с низким уровнем выбросов, включая более 650 аккумуляторных электрических грузовиков по всему миру.

Центральноазиатский и трансграничный участки пока более ограничены. Зарядная инфраструктура в Казахстане и соседних государствах еще не позволяет осуществлять полностью электрические дальнемагистральные перевозки, а нормативные и технические стандарты для электрических большегрузов различаются в разных юрисдикциях. Однако это известный пробел, а не непреодолимое препятствие, и он активно устраняется многочисленными заинтересованными сторонами, обладающими значительными ресурсами.

Скрытый потенциал

Масштабы грузов, которые в конечном итоге может пропускать этот коридор, весьма существенны. Товарооборот Китая только с Казахстаном в 2025 году достиг 39,8 млрд долларов США по сравнению с 36,5 млрд долларов годом ранее. Торговля с Кыргызстаном за тот же период выросла с 17,4 млрд до 23,6 млрд долларов.

Более широкий коридор Китай — Центральная Азия является критически важным звеном в торговой системе, в которую к 2025 году суммарные китайские инвестиции в регион составили 35,9 млрд долларов, что в 1,5 раза больше показателя 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, Срединный коридор в целом движется к тому, чтобы к 2030 году обрабатывать 11 миллионов тонн грузов ежегодно. Объем контейнерных перевозок по железной дороге Китай — Европа, использующей большую часть инфраструктуры этого коридора, только в первой половине 2025 года вырос на 15%. Китай и Казахстан выступают опорными экономиками этой системы, однако коридор все чаще служит каналом связи для всей внутриконтинентальной части Евразии, не имеющей выхода к морю.

Пилотный проект с использованием электрогрузовиков привносит в эту картину не просто «озелененную» версию существующей логистики. Он потенциально меняет экономику коридора таким образом, что это может ускорить внедрение новых технологий. Работа на электротяге на китайском участке значительно снижает расходы на топливо: дизель дорог и подвержен ценовым колебаниям, в то время как электроэнергия в Китае дешева и стабильна. Более низкие эксплуатационные расходы на километр пути делают коридор более конкурентоспособным по сравнению с морскими альтернативами и авиаперевозками для срочных дорогостоящих товаров, таких как электроника Lenovo.

А для транснациональных компаний, принявших научно обоснованные цели по сокращению выбросов и обязательства по достижению чистого нулевого показателя, возможность документально подтвердить 46-процентное снижение выбросов в цепочке поставок на ключевом грузовом маршруте — это не маркетинговая приписка, а существенное бизнес-преимущество.

Необходимые инвестиции, технологии и новые методы

Масштабирование этого коридора до его полного потенциала потребует значительных инвестиций и внедрения новых операционных подходов, хотя общая картина выглядит менее пугающей, чем может показаться на первый взгляд.

Что касается транспортных средств, то технологии уже существуют и активно коммерциализируются. Текущие модели грузовиков Windrose обеспечивают запас хода около 700 километров на одной зарядке, а платформа третьего поколения нацелена на достижение показателя в 800 километров к 2027 году. Пиковая мощность зарядки в 870 кВт уже позволяет увеличить запас хода на 360 километров всего за 36 минут. Это не лабораторные характеристики — они были продемонстрированы в реальных условиях дальнемагистральных перевозок на нескольких континентах. Капитальные затраты на электрические большегрузы остаются выше, чем на дизельные аналоги, однако этот разрыв сокращается по мере роста объемов производства, а совокупная стоимость владения в течение жизненного цикла уже говорит в пользу электротяги на многих китайских маршрутах.

Более значительные инвестиции требуются в инфраструктуру — в частности, в зарядные станции и пункты замены аккумуляторов на центральноазиатских участках коридора. В Казахстане и соседних странах существующая сеть станций быстрой зарядки для тяжелого транспорта ограничена, и расширение полностью электрического сегмента за пределы китайской границы потребует скоординированного развертывания инфраструктуры в нескольких юрисдикциях. Это не только вопрос частного сектора: здесь необходимы государственная политика, гармонизация трансграничных стандартов и, потенциально, многостороннее финансирование.

Интерес к таким инвестициям есть. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» уже направила в Центральную Азию в общей сложности 35,9 млрд долларов инвестиций, причем более 65% новых проектов сейчас приходится на возобновляемую энергетику и руководствуется Принципами зеленых инвестиций. Сам Казахстан в 2025 году объявил о новых промышленных инвестициях в размере 26,7 млрд долларов в рамках 17 проектов.

Расширение Срединного коридора привлекло инвестиции из Азербайджана, Грузии, ЕС и рынков суверенных облигаций Великобритании. Электрификация автомобильного грузового компонента коридора является естественным следующим шагом в этой инвестиционной стратегии — шагом, который согласует цели декарбонизации с задачами экономического развития.

С операционной точки зрения новые методы уже проходят проверку в рамках пилотной программы. Ключевой инновацией является не какая-то отдельная технология, а сама архитектура системы: синхронизация внутренних электрических перевозок, упрощение таможенных процедур МДП (TIR), мониторинг в реальном времени на основе GPS и структурированный протокол передачи грузов на границе. Это в равной степени и логистический инжиниринг, и «зеленые» технологии, и такая модель доказуемо воспроизводима.

Перевешивают ли выгоды затраты?

Аргументы в пользу развития этого коридора убедительны по многим направлениям, и баланс затрат и выгод склоняется в явно положительную сторону — с важной оговоркой: масштаб преимуществ во многом зависит от того, насколько быстро будет развернута зарядная инфраструктура в Центральной Азии.

С точки зрения климата цифры говорят сами за себя. Сокращение выбросов CO2​ на 46%, достигнутое без каких-либо изменений в сроках транзита или грузоподъемности, является существенным достижением. Данные предыдущих пилотных проектов, использующие методологию «от скважины до колеса» (well-to-wheels), оценивали среднее сокращение выбросов в 55%. Если эти показатели удастся масштабировать на объемы грузов, которые, по прогнозам, будут проходить по коридору к 2030 году — десятки миллионов тонн в год, — совокупный эффект будет значимым как в региональном, так и в мировом масштабе.

Автомобильные грузоперевозки являются основным источником выбросов парниковых газов в мире, а коридор Китай — Центральная Азия — один из самых быстрорастущих грузовых маршрутов на планете. Его ранняя декарбонизация на этапе роста объемов позволяет закрепить траекторию низких выбросов до того, как укоренятся высокоуглеродные методы работы.

С экономической точки зрения пилотный проект продемонстрировал, что доставка «от двери до двери» на расстояние почти 6 000 километров может быть выполнена за шесть дней. Благодаря упрощению пограничных процедур это сопоставимо с существующими дизельными перевозками, а в ряде случаев и превосходит их по скорости. Снижение затрат на топливо на «электрическом» участке повышает маржинальность для логистических провайдеров, потенциально делая коридор более привлекательным для широкого спектра типов грузов. Для экономик стран Центральной Азии наличие более надежного, дешевого и чистого грузового коридора способствует росту экспортной конкурентоспособности и интеграции цепочек поставок как с китайским, так и с европейским рынками.

Затраты существенны, но не являются заградительными. Основной переменной величиной остаются авансовые капиталовложения, необходимые для расширения зарядной инфраструктуры в Центральной Азии; это потребует государственно-частной координации, а не только чистых коммерческих инвестиций. Переходный период, в течение которого гибридная модель «электро-дизель» будет единственным жизнеспособным вариантом, сопряжен с определенными операционными сложностями. Существуют также конкурентные и геополитические аспекты: рост коридора происходит отчасти за счет российских транзитных маршрутов, что создает трения с Москвой и некоторыми региональными структурами, в которых она доминирует.

Тем не менее, основные тенденции очевидны. Экономическая база электрических грузоперевозок уже сейчас превосходит традиционную и продолжает улучшаться. Объемы грузов, проходящих через коридор, быстро растут. Круг политических и коммерческих сил, выступающих за развитие Срединного коридора — правительств, многосторонних институтов, крупных логистических компаний и транснациональных грузоотправителей — широк и обладает все большими ресурсами. А технологические риски были существенно снижены благодаря таким пилотным проектам, как совместная операция CEVA и Lenovo.

Коридор, время которого пришло

Низкоуглеродный грузовой коридор Китай — Центральная Азия еще не является завершенным продуктом. Это доказательство концепции, убедительно продемонстрированное в масштабе, опирающееся на быстро созревающую технологическую экосистему и встроенное в более широкую торговую инфраструктуру, которая растет быстрее, чем любой другой сопоставимый коридор в мире. За ним стоит инвестиционное сообщество, видящее экономическую и стратегическую ценность в его развитии.

Сегодняшняя структура операций «наполовину электрическая, наполовину дизельная» отражает практические ограничения, а не предел амбиций. По мере того как зарядная инфраструктура будет выходить за пределы китайской границы, а запас хода электрических большегрузов нового поколения — увеличиваться, доля пути, преодолеваемая транспортными средствами с нулевым уровнем выбросов, будет расти.

Цель — полностью низкоуглеродный коридор, соединяющий промышленные центры Китая с рынками Центральной Азии и, в конечном счете, Европы, — достижима в течение этого десятилетия при условии согласования инвестиционных и политических условий.

Пилотный проект CEVA и Lenovo продемонстрировал, что путь уже начат — и что его можно преодолевать за шесть дней. ///nCa, 30 апреля 2026 г.