Центральная Азия укрепляет сотрудничество в борьбе с рисками незаконного оборота органов

Страны Центральной Азии активизируют усилия по борьбе с одной из наиболее тревожных форм торговли людьми — торговлей в целях извлечения органов — посредством возобновления регионального сотрудничества и наращивания потенциала.

Как сообщает Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), в апреле 2026 года в Астане прошел региональный круглый стол, который собрал официальных лиц, правоохранительные органы и медицинских экспертов со всей Центральной Азии для обсуждения растущих рисков, связанных с этим скрытым преступлением.

Участники отметили, что торговлю людьми в целях извлечения органов по-прежнему сложно выявить и преследовать в судебном порядке. В отличие от других форм торговли людьми, она часто включает в себя сложные сети, которые эксплуатируют уязвимых лиц — зачастую путем обмана, принуждения или злоупотребления тяжелым экономическим положением — действуя при этом через границы и внутри легальных медицинских систем.

Круглый стол, организованный в рамках инициативы УНП ООН GLO.ACT, был сосредоточен на укреплении правовой базы, улучшении идентификации жертв и расширении сотрудничества между секторами уголовного правосудия и здравоохранения. Ключевым выводом стала необходимость более тесной координации между странами для отслеживания подозрительной деятельности в области трансплантации и более эффективного обмена разведывательной информацией.

Дискуссии также высветили более широкую глобальную проблему. УНП ООН и другие международные организации неоднократно предупреждали, что торговля людьми в целях извлечения органов, хотя и встречается относительно редко по сравнению с другими формами торговли людьми, вероятно, недооценивается и эволюционирует вместе с транснациональной организованной преступностью.

Реакция Центральной Азии отражает более широкий сдвиг в сторону активной профилактики. Региональные механизмы, часто поддерживаемые УНП ООН, уже используются для борьбы с незаконным оборотом наркотиков и другими трансграничными преступлениями, и аналогичные модели сотрудничества в настоящее время адаптируются для борьбы с торговлей людьми во всех ее формах.

Хотя для достижения конкретных результатов потребуется время, круглый стол в Астане свидетельствует о растущем признании в регионе: борьба с торговлей органами требует не только участия правоохранительных органов, но и более строгого надзора за медицинской практикой, информирования общественности и устойчивого международного сотрудничества. /// nCa, 1 мая 2026 г.