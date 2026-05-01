Министр иностранных дел Туркменистана встретился с Генеральным секретарем ТЮРКСОЙ

30 апреля 2026 года в Ашхабаде состоялась встреча Министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с Генеральным секретарем Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султаном Раевым.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана с ТЮРКСОЙ, в частности реализацию Плана совместной работы на 2026 год.

Рашид Мередов подчеркнул значимость нынешнего визита Генсека ТЮРКСОЙ в Ашхабад для участия в Днях оперы ТЮРКСОЙ и мероприятиях, приуроченных к 110-летию со дня рождения выдающегося туркменского композитора Вели Мухадова. В этой связи подчеркнута деятельная работа ТЮРКСОЙ в популяризации достижений туркменской культуры.

Была отмечена важность наград ТЮРКСОЙ предоставленных деятелям культуры Туркменистана за их вклад в развитие культуры и искусства тюркского мира.

Стороны подтвердили, что сотрудничество и совместные инициативы по продвижению культурно-гуманитарного диалога способствуют не только укреплению мира и взаимопонимания между народами стран участников ТЮРКСОЙ, но и другими государствами.

В ходе переговоров рассмотрена подготовка к совместным мероприятиям, а также состоялся обмен мнениями касательно работы, нацеленной на совершенствование деятельности ТЮРКСОЙ.

Султан Раев выразил благодарность туркменской стороне за приглашение к участию в торжествах, намеченных к проведению в Туркменистане в текущем году, включая празднование 35-летие независимости страны.

На встрече была подтверждена готовность Туркменистана к дальнейшему сотрудничеству с ТЮРКСОЙ. ///nCa, 1 мая 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)