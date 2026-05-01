ПРООН и партнёры содействуют развитию рынка ценных бумаг Туркменистана

Ашхабад, 30 апреля 2026 г. – В рамках совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства финансов и экономики Туркменистана, направленного на содействие развитию финансового рынка страны, 30 апреля 2026 г. в Ашхабаде состоялся семинар для специалистов Министерства финансов и экономики и Ашхабадской фондовой биржи.

В ходе семинара эксперты ПРООН представили участникам такие ключевые аспекты функционирования рынка ценных бумаг, как международная практика защиты прав инвесторов и компаний, выпускающих ценные бумаги, международная практика инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг, а также роль международных стандартов в его развитии.

Мероприятие стало площадкой для открытых дискуссий, в ходе которых в том числе были рассмотрены различные аспекты деятельности Ашхабадской фондовой биржи.

Данная инициатива отражает последовательное долгосрочное сотрудничество между ПРООН и национальными партнерами по укреплению институциональной и нормативной базы. В рамках проекта особое внимание уделяется совершенствованию законодательства, разработке стратегии развития рынка ценных бумаг, повышению квалификации специалистов, формированию эффективной институциональной структуры и развитию депозитарной системы. ///nCa, 30 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с ПРООН Туркменистан)