Проект SECCA при поддержке ЕС завершила работу в Туркменистане серией тренингов и стратегическим диалогом по переходу к «зеленой» энергии

Проект SECCA, финансируемый Европейским Союзом, завершил свою финальную миссию в Туркменистане проведением ряда обучающих семинаров и круглого стола высокого уровня. Мероприятия подчеркнули ощутимый прогресс в области устойчивой энергетики и заложили основу для дальнейшего сотрудничества.

Миссия, проходившая с 22 по 29 апреля 2026 года, сочетала в себе практическое наращивание потенциала и стратегический диалог. В партнерстве с проектом TEESB, поддерживаемым ПРООН, SECCA организовала серию технических семинаров в Туркменском государственном архитектурно-строительном институте. В этих сессиях приняли участие более 80 человек из государственных структур, академических кругов и энергетического сектора, включая представителей Министерства энергетики, Министерства образования и государственной электроэнергетической корпорации «Туркменэнерго».

Семинары были посвящены международному передовому опыту в области энергоэффективности, внедрения возобновляемых источников энергии и «зеленого» строительства. Участники изучили нормативно-правовую базу, практическое применение энергоэффективных технологий в зданиях и потенциал солнечной энергии Туркменистана. Эксперты также поделились региональным опытом внедрения малых солнечных установок и ознакомили участников с системами сертификации энергоэффективных зданий, а также с возможностями программы ЕС «Горизонт Европа».

Особо динамичной частью программы стала инициатива «Зеленые города и молодые умы», в рамках которой студенты и молодые специалисты разрабатывали концепции устойчивого городского развития. В ходе интерактивных сессий и симуляций участники создали модели «Зеленых кварталов», включающие возобновляемые источники энергии, ресурсосбережение и инклюзивное городское планирование.

Эти практические мероприятия подготовили почву для заключительного события миссии — итогового круглого стола, который состоялся 29 апреля в Ашхабаде.

В мероприятии приняли участие национальные заинтересованные стороны, представители ЕС и международные эксперты для обзора достижений SECCA в Туркменистане.

В ходе дискуссий был отмечен прогресс в укреплении политической и нормативной базы, продвижении комплексного планирования в области энергетики и климата, а также в стимулировании инвестиций в возобновляемые источники энергии. Проект также способствовал повышению осведомленности общественности через кампанию «Дни устойчивой энергии ЕС–Туркменистан», которая охватила широкую аудиторию в Ашхабаде, Мары и Туркменбаши в период с 2023 по 2025 годы.

Участники круглого стола подтвердили свою приверженность продолжению сотрудничества между Туркменистаном и Европейским Союзом в поддержку приоритетов устойчивого развития страны и перехода к чистой энергии.

В совокупности семинары и круглый стол подчеркнули ключевой посыл: хотя официальная миссия SECCA в Туркменистане завершена, заложенный ею фундамент — в виде навыков, политических основ и партнерских отношений — послужит долгосрочному переходу страны к более устойчивому и энергоэффективному будущему. /// nCa, 1 мая 2026 г.