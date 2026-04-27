Война против Ирана — часть двадцать седьмая: Наследие — это не то, что вы оставляете после себя

Краткое окно возможностей, вечная тишина, которая следует за ним, и президент, у которого все еще есть время

Тарик Саиди

Нас приучили думать о наследии как о наследстве — о чем-то, что завещается потомкам после того, как действующее лицо покинуло сцену. Библиотека, названная в вашу честь. Доктрина, носящая ваше имя. Абзац в учебнике будущего, написанный учеными, которые будут анализировать ваши решения спустя долгое время после того, как вы утратите способность их объяснить.

Такое представление о наследии в своей основе является утешительной ложью.

Оно льстит сильным мира сего, внушая мысль, что окончательный вердикт можно отделить от прижизненных действий, что человек может управлять плохо, но быть искупленным долгим терпением истории. Но наследие работает не так. Наследие строится — или разрушается — в те моменты, когда вы еще здесь, чтобы строить или разрушать его.

Подумайте о том, как на самом деле выглядит период значимых действий для любого главы государства. Уберите церемонии, кортежи, тщательно срежиссированные коммюнике — и останется лишь горстка подлинных поворотных моментов принятия решений (возможно, несколько десятков за весь срок), когда можно сделать выбор, имеющий реальные последствия. Все остальное — театр.

Именно в эти сжатые, полные колоссального давления мгновения наследие либо выковывается, либо утрачивается навсегда. И эти мгновения не заявляют о себе громогласно. Они приходят под маской обычного совещания по вопросам политики, телефонного звонка от союзника или брифинга, который ложится на стол президента в семь утра.

«В масштабе мироздания возможность для действия длится лишь мгновение — а затем нас поглощает вечная тишина, оставляя судьбу нашего наследия в руках истории».

Тишина, которая следует за этим, вовсе не метафорична. Цивилизации рождались и рушились из-за вопроса о том, что делать с Ираном. Империи, воображавшие, что их решения носят чисто стратегический характер — что они ведут изощренную игру за региональное господство — слишком поздно обнаруживали, что на самом деле все это время они делали моральный выбор.

Обломки этих решений переживают сами империи. В этом и заключается вечная тишина: состояние, в котором вы больше не можете говорить за себя, когда любая последующая интерпретация находится вне вашей досягаемости, а последствия того, что вы выбрали, продолжают расходиться кругами по воде уже без вас.

Моральная арифметика текущего момента

У президента Трампа все еще есть время. Это предложение не является ни лестью, ни сарказмом — это констатация факта, и, пожалуй, самый важный факт, доступный в настоящее время американскому институту президентства.

Время в контексте государственного управления — это не просто хронология. Это пространство между осознанием и необратимостью. Решение предпочесть дипломатию разрушению, законность — беззаконию, сдержанность — эскалации — все эти варианты все еще доступны. Но так будет не всегда. Окно возможностей, существующее сегодня, уже того, что было полгода назад. Через шесть месяцев его может не быть вовсе.

Правильные решения в данном контексте не являются чем-то загадочным. Они просто трудны. Они требуют от президента предстать перед электоратом, который вскормлен максималистской риторикой, и заявить: мы выберем иной путь — не потому, что мы слабы, а потому, что мы серьезны. Они требуют принятия краткосрочной политической боли в обмен на долгосрочную стратегическую и моральную целостность. Они требуют отношения к международному праву не как к досадному ограничению, а как к архитектуре мирового порядка, который сами Соединенные Штаты в значительной степени построили и от которого получили колоссальную выгоду.

Часы не просто тикают. Они несутся вскачь — и каждый день промедления сокращает дистанцию между решением, которое можно было бы назвать искусством государственного управления, и тем, которое можно будет назвать только катастрофой.

Трудные решения и правильные решения в данном случае — это одни и те же решения. Это крайне неудобное совпадение. Политические системы устроены так, чтобы вознаграждать за уклонение от трудностей. Они предлагают бесконечные пути к отступлению, процедурные задержки, целевые группы, рабочие комитеты и стратегические обзоры — все то, что позволяет лицу, принимающему решения, чувствовать себя активным, оставаясь при этом инертным.

Президент, который принимает суету за действие, который путает демонстрацию жесткости с проявлением подлинного государственного мастерства, не строит наследие. Он растрачивает то самое время, в течение которого это наследие могло быть создано.

Бремя «неправильной стороны»

История не нейтральна. Она не распределяет свои суждения равномерно по политическому спектру и не стремится пощадить чувства тех, кто сделал катастрофический выбор из лучших побуждений.

В конечном итоге история безжалостно точна. Лидеры, выбравшие войну, когда был возможен мир; выбравшие беззаконие, когда закон был доступен; выбравшие эскалацию, когда на столе лежал вариант разрядки, — останутся в памяти именно как лидеры, сделавшие такой выбор.

Рационализации и оправдания, которые они предлагали в тот момент, не выживают. Выживают только последствия.

Цена пребывания на «неправильной стороне истории» не абстрактна. Эта цена измеряется жизнями людей, региональной стабильностью, международным авторитетом и долгой эрозией тех самых союзов и институтов, которые делают американскую мощь значимой, а не просто пугающей. Сверхдержава, которую другие боятся, но которой не доверяют; которая принуждает к подчинению, но не может вдохновить на сотрудничество, — это сверхдержава в состоянии упадка. И не потому, что её армия ослабла, а потому, что её моральный авторитет испарился.

«Правильные решения определенно будут трудными — но цена пребывания на неправильной стороне истории колоссальна».

Иран — это не просто проблема внешней политики. Это испытание того, способен ли институт американского президентства в данный конкретный исторический момент отличить интересы политического цикла от интересов цивилизации. Это не одно и то же. То, что вызывает аплодисменты на митинге, может привести к потере целого поколения потенциальных партнеров во всем регионе. То, что кажется проявлением силы во внутриполитическом контексте, может быть воспринято как безрассудство в каждой столице, имеющей значение для безопасности США.

Что остается, когда вы уходите

Наследие, в правильном понимании этого слова, — это ответ на простой вопрос, который зададут те, кто придет после: когда момент потребовал мужества, нашел ли его в себе человек, наделенный властью? Не мужество воинственности — его может сфабриковать любая администрация. Речь о мужестве сдержанности. О мужестве следовать закону. О мужестве заявить, что Соединенные Штаты будут преследовать свои интересы теми средствами, которые они готовы были бы защищать перед любым трибуналом истории.

Именно такое мужество созидает наследие, потому что именно оно является по-настоящему дефицитным.

Вечная тишина, когда она наступит, не будет интересоваться результатами опросов за апрель 2026 года. Она не сохранит тезисы для выступлений. Она не запомнит, кто удачнее вставил реплику в очередном споре на кабельном ТВ. Она сохранит запись о том, что было сделано, что не было сделано и что можно было сделать за то время, которое было в распоряжении. Эта запись все еще пишется.

Перо все еще в руке. Но страница заполняется быстрее, чем, кажется, осознает большинство людей в Вашингтоне.

Президент Трамп построил свою идентичность на убеждении, что он единственный, кто способен добиваться результатов, недоступных другим. Если это правда — если та исключительная власть и политический капитал, которыми он обладает, реальны, — то именно сейчас настал момент задействовать их. И не ради эскалации, а ради достижения урегулирования, которое было бы недосягаемо для менее масштабного политика.

Трудный мир продать сложнее, чем эффектную конфронтацию. Но это также единственное, что когда-либо создавало наследие, которое стоит того, чтобы забрать его с собой в вечную тишину.

Часы не просто тикают. Они несутся вскачь. А наследие, в отличие от оправданий, невозможно написать задним числом. ///nCa, 27 апреля 2026 г.