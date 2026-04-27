25 апреля 2026 г. Туркменистан отметил Национальный праздник туркменского скакуна торжественными мероприятиями, объединившими государственные церемонии, культурные традиции и глубокое историческое почтение к знаменитой ахалтекинской породе, которая издавна считается символом национальной гордости и самобытности.

Праздник наследия и современных амбиций

Основные торжества развернулись в Ашхабадском конноспортивном комплексе, где к Президенту Сердару Бердимухамедову присоединились высокопоставленные чиновники, иностранные дипломаты, коневоды и любители лошадей. Мероприятие подчеркнуло не только красоту и чистоту линии ахалтекинских коней, но и масштабные усилия Туркменистана по модернизации конного сектора при сохранении древних традиций.

Ахалтекинский скакун, которого часто называют «небесным» или «крылатым» конем, занимает центральное место в туркменской культуре. Известная своей элегантностью, выносливостью и преданностью, эта порода считается одной из старейших и самых благородных в мире. В Туркменистане это больше, чем просто лошадь — это культурная эмблема, неразрывно связанная с поэзией, ремеслом и национальным самосознанием.

Дань уважения легендарному скакуну

Празднованию в этом году предшествовало открытие памятника знаменитому ахалтекинскому жеребцу Пыяда (Pyýada), многократному победителю международных конкурсов красоты. Монумент, установленный перед конноспортивным комплексом, стал данью уважения не только самому коню, но и непреходящему наследию туркменского коневодства.

Выступавшие на церемонии подчеркнули, что победы Пыяды — как в Ашхабаде, так и за рубежом, включая соревнования в Ташкенте — демонстрируют мировое признание превосходства туркменских коней. Сегодня его имя продолжает жить в названии скакового приза, присуждаемого лучшим молодым лошадям.

Лошади, искусство и идентичность

Празднования вышли за рамки спорта и затронули сферу искусства. На выставках были представлены картины, скульптуры, ковры, ювелирные изделия и традиционные конские украшения, вдохновленные ахалтекинцами. Эти работы отражают старинную туркменскую поговорку «At – myrat» («Конь — это мечта/предназначение»), иллюстрируя, насколько глубоко лошади укоренены в национальном сознании.

Традиционные юрты, национальные костюмы, выступления музыкантов и певцов дополнили праздничную атмосферу, превратив мероприятие в масштабный культурный смотр.

Дары признательности

В качестве символического жеста признательности представители всех регионов страны подарили президенту ахалтекинских коней с именами Гозбаш, Сумбур, Джейхун, Маргуш и Ниса. Скакуны были подарены от имени военных и правоохранительных органов, а также сообществом коневодов страны.

В свою очередь, Президент посвятил одного из подаренных коней Национальному Лидеру Гурбангулы Бердымухамедову, подчеркивая преемственность руководства и традиций.

Самый красивый конь года

Кульминацией дня стал финал международного конкурса красоты «Ýylyň iň owadan ahalteke bedewi» (Самый красивый ахалтекинский скакун года). Десять исключительных лошадей — каждая из которых представляла выдающиеся родословные — были продемонстрированы сначала без упряжи, а затем в роскошных традиционных украшениях.

Титул 2026 года завоевал золотистый жеребец Ханкервен (Khankerven), потомок прославленной линии Гаплана. Сейис победителя получил главный приз — белый автомобиль Toyota Fortuner, а также кубок и диплом.

Спортивные и творческие достижения

В рамках мероприятия также были награждены победители конных скачек, соревнований по конкуру и национального творческого конкурса, воспевающего художественный образ коня. Награды получили ковровщицы, художники, скульпторы, фотографы и создатели медиаконтента, чьи работы запечатлели грацию и символизм ахалтекинцев.

Глобальное измерение

В официальных посланиях по случаю праздника и президент, и Национальный Лидер подчеркнули растущий международный авторитет туркменских коней.

Особая гордость была выражена в связи с достижениями группы национальных конных игр «Галкыныш», которая завоевала высшие награды, включая золото, на международных цирковых фестивалях, таких как в Монте-Карло.

Они также выделили институциональные достижения, включая создание Международной ассоциации ахалтекинского коневодства и новых научно-образовательных центров в городе Аркадаг. Эти инициативы направлены на сохранение чистоты породы, подготовку специалистов и расширение глобального сотрудничества.

Живой символ

В своем обращении Президент Сердар Бердымухамедов назвал ахалтекинских коней «крыльями и источником вдохновения» туркменского народа. Эта идея перекликается с народными поговорками, связывающими коней с судьбой, процветанием и честью.

В то время как Туркменистан приближается к 35-й годовщине своей независимости, празднование Национального праздника туркменского скакуна служит не только данью уважения замечательной породе, но и отражением идентичности страны — укорененной в истории и стремящейся к мировому признанию. День завершился музыкой, торжественной церемонией и праздничной трапезой, оставив после себя яркий образ нации, празднующей свое прошлое, настоящее и чаяния через вечный символ — коня. ///nCa, 27 апреля 2026 г.