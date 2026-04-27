Растущее партнерство между Туркменистаном и ЭСКАТО

Комментарий nCa

Недавняя сессия Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке стала чем-то большим, чем просто очередной многосторонней встречей. Она выявила партнерство с Туркменистаном, которое незаметно, но неуклонно углубляется по масштабам и амбициям, имея значение, выходящее далеко за пределы национальных границ.

От участия к партнерству

Участие Туркменистана в работе 82-й сессии ЭСКАТО отражает переход от периодического присутствия к структурированному, многоуровневому сотрудничеству. Делегация страны не только внесла вклад в пленарные дискуссии, но и сыграла активную роль в министерской встрече Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) — платформы, поддерживаемой совместно ЭСКАТО и ЕЭК ООН.

В ходе этих контактов проявилось четкое соответствие между внутренними приоритетами Туркменистана и региональной повесткой ЭСКАТО. Развитие инфраструктурной взаимосвязанности, упрощение процедур торговли и цифровая трансформация — темы, давно ставшие традиционными для ЭСКАТО, — теперь являются центральными столпами стратегии развития самого Туркменистана. Акцент на реализации Плана работы СПЕКА (2024–2025 гг.) и переход к конкретным инфраструктурным проектам свидетельствуют о том, что этап планирования планомерно сменяется этапом исполнения.

Взаимосвязанность как общий язык

В основе этого партнерства лежит взаимосвязанность — не просто как техническая концепция, а как общий стратегический язык. Акцент Туркменистана на мультимодальном транспорте, упрощении торговых процедур и цифровых системах тесно перекликается с многолетними усилиями ЭСКАТО по интеграции транспортно-логистических сетей Азиатско-Тихоокеанского региона.

Такие проекты, как Транскаспийский коридор, наглядно иллюстрируют это сближение. Для Туркменистана они подкрепляют стремление стать ключевым транзитным узлом, связывающим маршруты «Восток — Запад» и «Север — Юг». Для ЭСКАТО они являются строительными блоками в более широком видении беспрепятственной региональной связуемости, простирающейся от Восточной Азии до Европы.

Это согласование крайне важно, поскольку Центральная Азия исторически рассматривалась как регион с нереализованным транзитным потенциалом. То, что мы наблюдаем сейчас — через такие структуры, как СПЕКА и инициативы под руководством ЭСКАТО, — представляет собой более скоординированный подход, при котором национальные инфраструктурные стратегии все чаще интегрируются в региональные системы.

Климатическое сотрудничество выходит на передний план

Если взаимосвязанность является основой этого партнерства, то сотрудничество в области климата становится его определяющей чертой.

Туркменистан использовал платформу ЭСКАТО для продвижения инициативы, носящей как национальный, так и региональный характер: предложение о создании в Ашхабаде под эгидой ЭСКАТО Регионального центра по борьбе с опустыниванием. Эта идея отражает растущее понимание того, что экологические вызовы в Центральной Азии — деградация земель, нехватка водных ресурсов и климатическая уязвимость — по своей природе являются трансграничными.

ЭСКАТО, со своей стороны, расширяет аналитическую и политическую поддержку в области устойчивости к изменению климата, что делает данное предложение естественным продолжением существующего сотрудничества.

В случае реализации центр мог бы стать координационным пунктом для обмена данными, согласования политики и практических мер во всей Центральной Азии.

В более широком смысле это сигнализирует о сдвиге в том, как регион формулирует экологические проблемы — не как изолированные национальные заботы, а как общие риски, требующие институциональных ответов.

Рамки ЦУР как стабилизирующий якорь

Еще одним важным измерением партнерства является последовательное использование Целей устойчивого развития ООН (ЦУР) в качестве общей основы.

Добровольные национальные обзоры Туркменистана (2019 и 2023 гг.), подготовленные при поддержке ЭСКАТО, помогли привести национальную политику в соответствие с глобальными ориентирами. Запланированный на 2027 год обзор предполагает не только преемственность, но и углубление опоры на консультативную и аналитическую роль ЭСКАТО.

На первый взгляд это может показаться чисто процедурным моментом, однако это имеет большой вес. В регионе, где модели развития сильно различаются, ЦУР обеспечивают общий профессиональный язык и определенную степень согласованности политики.

Участие ЭСКАТО гарантирует, что этот процесс носит не просто формальный характер, а привязан к измеримым результатам и возможности сопоставления на региональном уровне.

Отношения, построенные на преемственности

Встреча заместителя министра Перхата Ягшиева с Исполнительным секретарем ЭСКАТО Армидой Салсией Алисджабаной подчеркивает еще одну важную черту этого партнерства: преемственность.

Недавние знаковые события — включая участие ЭСКАТО в крупнейших международных мероприятиях Туркменистана и визиты на высоком уровне — свидетельствуют о том, что сотрудничество перестало быть эпизодическим. Напротив, оно поддерживается посредством регулярного диалога, технической помощи и совместных инициатив.

Такая последовательность особенно важна для Центральной Азии, где региональное сотрудничество зачастую носило неравномерный характер. Стабильное партнерство с ЭСКАТО служит внешним «якорем», который помогает сохранять набранный темп вне зависимости от политических и экономических циклов.

Что это значит для региона в целом

Растущее партнерство между ЭСКАТО и Туркменистаном — это не просто двусторонняя история; это часть более широкой региональной перенастройки.

Во-первых, оно подкрепляет постепенный переход Центральной Азии к скоординированному развитию. Через такие механизмы, как СПЕКА, страны всё чаще подходят к решению инфраструктурных, торговых и экологических проблем коллективно, а не в изоляции.

Во-вторых, это укрепляет связи региона с внешними рынками. Приводя национальные транспортные проекты в соответствие с региональными рамками ЭСКАТО, Центральная Азия более эффективно позиционирует себя в евразийских цепочках поставок.

В-третьих, это повышает значимость региональной климатической повестки. Инициативы, подобные предложенному центру по борьбе с опустыниванием, сигнализируют о том, что Центральная Азия начинает формулировать свои экологические вызовы в институциональных терминах, что потенциально может привлечь бóльшую международную поддержку.

Наконец, это подчеркивает эволюционирующую роль многосторонних платформ. ЭСКАТО — это не просто форум для диалога; комиссия становится фасилитатором практического взаимодействия, связывая политику, финансирование и реализацию проектов.

Тихая, но значимая траектория

В этом партнерстве нет ничего драматичного или броского, что могло бы мгновенно попасть в заголовки газет.

Оно развивается через рабочие встречи, программные рамки и поэтапные проекты. Однако его значимость заключается именно в этом неуклонном накоплении опыта сотрудничества.

Для Туркменистана взаимодействие с ЭСКАТО открывает путь к интеграции своих национальных приоритетов в более широкий региональный и глобальный контекст. Для ЭСКАТО это дает надежного партнера в стратегически важном, но зачастую недостаточно интегрированном регионе.

А для Центральной Азии в целом это может означать нечто более долговечное: постепенный переход к такой модели развития, где взаимосвязанность, устойчивость и сотрудничество являются не конкурирующими повестками, а взаимодополняющими факторами. ///nCa, 27 апреля 2026 г.