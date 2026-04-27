Научно-образовательное партнерство Туркменистана и Российской Федерации: новые перспективы

21-22 апреля 2026 года делегация Туркменистана во главе с ректором Института международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана Гульшат Юсуповой находилась с визитом в Москве.

Целью визита было обсуждение вопросов активизации взаимодействия между Институтом международных отношений и Московским государственным институтом международных отношений (Университетом) Министерства иностранных дел Российской Федерации.

В рамках визита состоялась встреча Г.Юсуповой с ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и деканом факультета международных отношений Андреем Сушенцовым. В ходе беседы были рассмотрены перспективы научно-образовательного сотрудничества между двумя учебными заведениями в контексте реализации подписанного в октябре 2017 года Соглашения о сотрудничестве между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Московским государственным институтом международных отношений (Университетом) МИД Российской Федерации.

Руководители вузов обсудили возможности регулярных студенческих и преподавательских обменов, разработки совместных образовательных программ в сфере международных отношений и энергетической дипломатии, а также осуществление инициатив, ориентированных на вовлечение студентов в международную и общественно-дипломатическую жизнь.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в наращивании межвузовского взаимодействия и формировании повестки сотрудничества, объединяющей образовательный, исследовательский и международный потенциал вузов.

Затем состоялась встреча Г.Юсуповой с директором Третьего департамента стран СНГ МИД Российской Федерации Александром Стерником. Собеседники обменялись мнениями о текущем состоянии и дальнейшем развитии углубленного стратегического диалога между Туркменистаном и Россией, динамичный характер которому придают контакты на высшем уровне.

Одним из основных векторов туркмено-российского диалога является культурно-гуманитарная область. В данном контексте констатирован плодотворный характер партнерства в сферах образования и науки.

22 апреля в продолжение визита делегации национальной школы туркменской дипломатии в Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД Российской Федерации состоялся круглый стол, посвященный стратегиям международного академического сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией.

Во встрече приняли участие руководители структурных подразделений, представители экспертного сообщества, профессорско-преподавательский состав МГИМО, студенты из Туркменистана, а также студенты МГИМО, изучающие туркменский язык.

Ректор ИМО МИД Туркменистана Г.Юсупова выступила с докладом об истории, современном состоянии и перспективах развития двусторонних отношений с акцентом на сотрудничество в сфере образования.

На повестку дня встречи было вынесено обсуждение вопросов развития межвузовского партнерства. В числе перспективных направлений названы реализация программ академической мобильности магистрантов и преподавателей, организация взаимных краткосрочных стажировок для студентов, визитов преподавателей, разработка и реализация совместных образовательных программ в сфере дипломатической службы и энергетической дипломатии, налаживание сотрудничества в научно-экспертной сфере, методика преподавания иностранных языков, в том числе издание совместного учебного пособия по туркменскому языку и взаимная публикация научных трудов.

Особый акцент был сделан на вопросах молодежной дипломатии, а также роли вузов в укреплении гуманитарного взаимодействия и культуры диалога.

Стороны подтвердили заинтересованность в консолидации усилий по подготовке высококвалифицированных специалистов-международников, востребованных в контексте современных реалий.

По результатам встречи намечены практические шаги по реализации достигнутых договоренностей между высшими учебными заведениями. /// nCa, 27 апреля 2026 (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)