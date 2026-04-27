Постоянный представитель Туркменистана при Организации Объединённых Наций вручил верительные грамоты Генеральному секретарю ООН

20 апреля 2026 года состоялась церемония вручения Генеральному секретарю Организации Объединённых Наций г-ну Антониу Гутерришу верительных грамот Постоянного Представителя Туркменистана при ООН Вепа Хаджиева.

В ходе состоявшейся по завершению церемонии краткой беседы в адрес Генерального секретаря были переданы слова приветствия от Президента Туркменистана и Национального Лидера туркменского народа. В свою очередь, Генеральный секретарь просил передать в адрес Руководства Туркменистана слова уважения и признательности за поддержку деятельности Организации и продвижение обоюдовыгодного стратегического партнёрства.

Также были обсуждены актуальные вопросы взаимодействия Туркменистана со структурами ООН, в том числе в области укрепления регионального и глобального мира и безопасности, продвижения инструментов превентивной дипломатии и посредничества, а также решения вопросов устойчивого развития, в особенности в сферах транспорта, энергетики и охраны окружающей среды.

В частности, Генеральный секретарь особо подчеркнул значимую роль политики постоянного нейтралитета Туркменистана, которая служит прочной основой региональной стабильности в регионе, находящемся на пересечении глобальных геополитических и геоэкономических интересов. В этой связи была отмечена значимость, расположенного в Ашхабаде, Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии.

В ходе беседы также выражена благодарность за конкретный практический вклад Туркменистана в процессы социально-экономического восстановления и развития Афганистана, его интеграции в крупные межрегиональные транспортно-энергетические проекты.

С особой теплотой А.Гутерриш упомянул, проведённую в Национальной туристической зоне «Аваза» в августе 2025 года Третью Конференцию ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, оказанное Руководством Туркменистана традиционное гостеприимство, а также особую значимость Авазинской программы действий на ближайшее десятилетие, принятой по итогам конференции.

Генеральный секретарь неоднократно подчёркивал роль Туркменистана в укреплении позиций ООН на фоне нарастающей международной нестабильности и подтвердил готовность Секретариата к дальнейшему развитию тесного конструктивного взаимодействия.

Церемония вручения прошла в традиционно дружественной атмосфере. /// nCa, 27 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с МИД Туркменистана)