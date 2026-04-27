Астана 2026 — Часть вторая

От намерений к архитектуре: решения, механизмы и формирующийся порядок в Центральной Азии

Отчет nCa

Если в первой части этого отчета были отражены настроения и видение саммитов в Астане, то вторая часть фиксирует нечто более долговечное: принятые решения, запущенные механизмы и институциональное направление, которое сейчас обретает форму во всей Центральной Азии.

Двойная встреча — Региональный экологический саммит (RES 2026) и заседание Международного фонда спасения Арала (МФСА) — коллективно вывела регион за рамки риторики к структурированным основам сотрудничества, в центре которых находятся управление водными ресурсами и экологическая безопасность.

I. Саммит МФСА: Решения, которые имеют значение

На заседании МФСА, созванном в рамках более широкого процесса Астаны, были официально приняты четыре ключевых документа. Это не символические жесты. Вместе они определяют функциональную «дорожную карту» будущего регионального водного сотрудничества.

Четыре принятых решения:

Решение о ходе председательства Казахстана в МФСА;

Решение об учреждении Международного дня Аральского моря (26 марта);

Решение об избрании Президента МФСА;

Астанинская декларация.

Международный день Аральского моря

Одним из наиболее политически значимых результатов стало объявление 26 марта Международным днем Аральского моря. Это не просто календарная дата. Она влечет за собой три конкретных последствия.

Во-первых, это возводит Аральскую трагедию из региональной беды в ранг проблемы глобального масштаба. Во-вторых, это создает регулярную дипломатическую платформу для постоянного международного взаимодействия. В-третьих, это закрепляет экологическую повестку Центральной Азии в системе ООН.

По сути, Аральское море меняет свой статус — из символа исторической катастрофы оно превращается в живую, актуальную тему международной дипломатии.

МФСА: От платформы к институту

Дискуссии в Астане прояснили уже идущий процесс трансформации: МФСА превращается из координационного форума в центральный институциональный механизм региональной водной политики.

Вектор развития включает в себя укрепление институционального потенциала фонда, расширение сотрудничества с международными организациями и переход к более последовательному управлению на уровне всего бассейна. Это знаменует собой значимый отход от фрагментированных национальных подходов в пользу структурированного регионального управления.

Астанинская декларация

Полный текст Астанинской декларации на данный момент еще не опубликован. Основываясь на репортажах и официальных заявлениях, её содержание консолидирует обязательства по четырем направлениям:

Восстановление бассейна Аральского моря;

Укрепление регионального экологического сотрудничества;

Расширение международных партнерств и механизмов финансирования;

Поддержка устойчивого развития в пострадавших сообществах.

Даже без дословного текста политические контуры очевидны. Декларация официально закрепляет общую региональную позицию по вопросам воды и экологии, внося её в официальный протокол.

II. Региональный экологический саммит (RES 2026): На пути к политической базе

Параллельно с процессами в рамках МФСА, Региональный экологический саммит продвигал более широкую природоохранную повестку, в основе которой лежат два разрабатываемых итоговых инструмента.

Ожидаемые итоговые документы:

Совместная декларация;

Региональная программа действий (2026–2030 гг.).

На момент написания статьи ни один из этих документов не был опубликован в открытом доступе. Однако их содержание можно реконструировать на основе выступлений, дискуссий и имеющихся репортажей.

Региональная программа действий

Предложенная программа сигнализирует о переходе от эпизодической дипломатии к устойчивой координации политики. Её структура охватывает скоординированное реагирование на изменение климата, общие системы управления водными ресурсами, совместный экологический мониторинг и наращивание потенциала во всех государствах-членах.

Это начало формирования региональной базы экологической политики, а не просто еще одна диалоговая площадка.

Вода как центральная ось

На обоих саммитах доминировала одна тема: вода теперь является определяющим стратегическим вопросом в Центральной Азии. Данные, стоящие за этой оценкой, трудно оспорить.

Более 80 процентов водопотребления в регионе приходится на сельское хозяйство. Температура воздуха повышается, по оценкам, на 2–2,5°C, что усиливает дефицит ресурсов. Отступление ледников угрожает долгосрочному водоснабжению, а пустыня Аралкум продолжает расширяться.

Эти нарастающие факторы давления подталкивают правительства к коллективным решениям в области управления — не из предпочтения, а в силу необходимости.

III. Формирующиеся механизмы: что обретает контуры

Астанинский процесс указывает на несколько институциональных направлений, которые, хотя еще и не до конца оформлены, уже видны в общих чертах.

На пути к региональной системе управления водными ресурсами

Выстраиваемая архитектура включает в себя укрепленный МФСА, потенциальную интеграцию с механизмом по водным ресурсам при поддержке ООН и более тесную координацию по трансграничным рекам. Станет ли это полноценной формальной системой регионального управления, будет зависеть от реализации, но структурное намерение уже налицо.

Сотрудничество в области данных и мониторинга

Дискуссии сместились в сторону создания общих систем данных и формирования первичных основ для цифрового мониторинга водных ресурсов. Этот технический уровень — зачастую упускаемый из виду — имеет решающее значение для любой эффективной архитектуры управления. Невозможно управлять тем, что невозможно измерить.

Проектное сотрудничество

В настоящее время реализуется более 30 региональных проектов с общим объемом финансирования, превышающим два миллиарда долларов США. Они охватывают модернизацию ирригационных систем, восстановление окружающей среды и устойчивое сельское хозяйство. Масштаб этих проектов говорит о том, что институциональный импульс подкрепляется, по крайней мере частично, финансовыми обязательствами.

Интернационализация региональных вопросов

Центральная Азия больше не взаимодействует с международными партнерами исключительно в качестве получателя помощи или экспертных знаний. Саммиты в Астане позиционируют регион как координатора международных действий в области охраны окружающей среды — это тонкий, но значительный сдвиг в дипломатической позиции.

IV. Глубинный сдвиг: от географии к управлению

Что отличает «Астану 2026», так это не только принятые решения, но и то, как регион начинает воспринимать себя и свои общие проблемы.

От национальной логики к региональной

Государства все чаще действуют в рамках единой региональной структуры, а не рассматривают соседние страны исключительно как конкурентов за одни и те же ресурсы. Это не идеализм — это реакция на масштаб вызовов, с которыми ни одно правительство не может справиться в одиночку.

От реагирования на кризисы к системному проектированию

Вместо того, чтобы реагировать на каждый дефицит воды или экологический шок по мере их возникновения, акцент смещается в сторону долгосрочной институциональной архитектуры — систем, способных поглощать стресс и адекватно отвечать на него, а не просто фиксировать его последствия.

От политических заявлений к функциональным механизмам

Язык саммитов отразил этот сдвиг. Основное внимание уделялось программам, институтам и путям реализации, а не декларациям о намерениях. Предстоит еще увидеть, будет ли последующая работа соответствовать заданным рамкам, но само направление выбрано безошибочно.

V. Роли в рамках формирующейся структуры

Пять глав государств Центральной Азии подошли к саммитам, исходя из разных национальных приоритетов, но при этом проявили достаточную степень конвергенции для достижения конкретных результатов.

Касым-Жомарт Токаев (Казахстан) Как принимающая сторона и инициатор, Токаев задавал повестку. Его выступления и предложения сформировали концептуальную архитектуру саммита, связав экологическое управление с региональной безопасностью, а сотрудничество в Центральной Азии — с более широким международным порядком, основанным на правилах.

Сердар Бердымухамедов (Туркменистан) Бердымухамедов привнес в дискуссии последовательный акцент Туркменистана на нейтралитете, консенсусе и подходах, опирающихся на механизмы ООН. В его выступлениях подчеркивались принципы справедливости в водопользовании и важность инклюзивных рамок — позиции, хорошо подходящие для региона, где напряженность между странами верховья и низовья рек остается источником разногласий.

Шавкат Мирзиёев (Узбекистан) Мирзиёев был наиболее ориентирован на операционную деятельность. Его выступления последовательно продвигали идею практических результатов, основанных на проектах, и конкретных сроков — это стало противовесом более декларативным подходам и полезным стимулом для реализации договоренностей.

Садыр Жапаров (Кыргызстан) и Эмомали Рахмон (Таджикистан) Оба лидера внесли в дискуссии видение «верховьев» рек, с особым акцентом на состояние ледников, гидрологию и долгосрочную безопасность водоснабжения в истоках. Их участие является необходимым условием для любой структуры, претендующей на подлинное управление в масштабах всего бассейна.

VI. Чего еще не хватает — и почему это важно

Несмотря на четкость выбранного курса, сохраняется практическое ограничение: полные тексты принятых документов до сих пор не находятся в открытом доступе.

Это касается Астанинской декларации, решений МФСА, Совместной декларации RES и Региональной программы действий. Задержка, по-видимому, носит процедурный, а не политический характер, однако ее последствия вполне реальны.

Без доступа к полным текстам юридическая и техническая ясность остается ограниченной, формальное международное взаимодействие задерживается, а детальный политический анализ — тот самый, который определяет, будет ли предложенная структура работать на практике, — пока не может быть проведен. Эти документы станут по-настоящему значимыми, когда будут опубликованы, и они заслуживают самого внимательного прочтения.

VII. Заключение: Архитектура обретает видимые черты

Даже в отсутствие опубликованных текстов, общие контуры достаточно ясны для проведения оценки.

«Астана 2026» знаменует собой консолидацию водной дипломатии в качестве регионального приоритета, укрепление институциональных рамок экологического сотрудничества и появление общей политической архитектуры, которой в такой форме не существовало еще год назад.

Сохранится ли эта траектория, будет зависеть от качества реализации, последовательности политической воли и готовности государств подчинить краткосрочные национальные расчеты долгосрочным региональным интересам. Ничто из этого не гарантировано.

Однако архитектура теперь видна. И для центральноазиатской дипломатии это само по себе является гигантским шагом вперед. ///nCa, 27 апреля 2026 г.