Ваханская стратегия: как новый китайский уезд может перекроить карту взаимосвязанности Евразии

Тарик Саиди

Тихое создание новой административной единицы на западе Китая редко попадает в мировые заголовки. Тем не менее, учреждение уезда Цэньлин (岑岭县) в юго-западной части Синьцзян-Уйгурского автономного района может оказаться одним из тех недооцененных шагов, последствия которых разворачиваются медленно, но решительно.

Расположенный вблизи узкой полоски афганской территории, известной как Ваханский коридор, этот недавно сформированный уезд, находящийся в ведении округа Кашгар, занимает ключевую географическую точку. Он граничит с Афганистаном в районе высокогорного перевала Вахджир — труднодоступного перехода, который долгое время имел скорее символическое, чем функциональное значение. Теперь ситуация может измениться.

Малый административный шаг — большой стратегический сигнал

На первый взгляд, создание уезда Цэньлин связано с вопросами управления: улучшением администрирования, ужесточением пограничного контроля и усилением надзора за малонаселенным приграничьем. Все это верно, но география придает этому событию глубокий стратегический смысл. Это не просто участок границы — это единственный прямой сухопутный интерфейс Китая с Афганистаном протяженностью около 92 километров.

Этот, казалось бы, незначительный факт имеет долгосрочный геополитический вес. Как отмечалось в моей предыдущей статье «Мир в Афганистане — ценить его или растратить впустую?» (18 марта 2024 г.):

«Афганистан имеет 92 км общей границы с Китаем. Это создает основания для вступления Афганистана в Шанхайскую организацию сотрудничества в обозримом будущем, поскольку ШОС изначально называлась “Шанхайской пятеркой”, и основным критерием вступления в нее было наличие общей границы с Китаем».

География возможностей — и ограничений

Если смотреть от перевала Вахджир на запад, расстояния рисуют весьма убедительную картину:

Таджикистан находится всего в 92 км;

находится всего в 92 км; Узбекистан расположен примерно в 450–500 км;

расположен примерно в 450–500 км; Туркменистан находится на расстоянии более 1 000 км.

С чисто пространственной точки зрения этот коридор предлагает потенциально более короткий путь, связывающий Китай с Центральной Азией, по сравнению с существующими маршрутами, которые уходят дугой на север или проходят через многочисленных посредников.

Однако география — это не только расстояние, но и сложность. Ваханский коридор пролегает через Памирские горы, которые часто называют «Крышей мира». Высота здесь превышает 4 900 метров, зимы на месяцы блокируют пути, а рельеф местности препятствует строительству традиционной инфраструктуры.

Даже сегодня:

В Афганистане к китайской границе ведет лишь неровная гравийная колея;

к китайской границе ведет лишь неровная гравийная колея; Китайская сторона по-прежнему ограничивается патрульными маршрутами, а не коммерческими автомагистралями;

по-прежнему ограничивается патрульными маршрутами, а не коммерческими автомагистралями; Полномасштабное дорожное строительство может стоить от 10 до 15 миллиардов долларов.

Это не «низко висящий плод», который легко сорвать. Это стратегический сад, рассчитанный на долгосрочную перспективу.

Афганистан как связующее звено, а не просто коридор

Несмотря на эти вызовы, происходит нечто важное. Афганистан больше не рассматривается исключительно как пассивное транзитное пространство. Вместо этого он постепенно обретает потенциал самостоятельно формировать связность.

На это указывает ряд событий:

Запланированная Туркменистаном железная дорога от Кушки до Герата;

Модернизация узбекских путей, соединяющих Мазари-Шариф с Термезом;

Постепенные усилия Китая по строительству дорог на его западной границе;

Строительство талибами 50-километрового гравийного продолжения в сторону перевала Вахджир.

По отдельности это скромные шаги. В совокупности они создают основу, в рамках которой Афганистан может эволюционировать из «недостающего звена» в активного архитектора региональной взаимосвязанности.

Теоретический итог поразителен: Афганистан не просто присоединяется к коридорам — он инициирует их, влияет на их направление и определяет их жизнеспособность.

Южный вектор: связь с Южной Азией

Последствия этого выходят далеко за пределы Центральной Азии. Туркменистан, Узбекистан и Казахстан изучают возможности налаживания связей с Южной Азией, прежде всего через Пакистан. Функционирующий маршрут «Восток — Запад» через Афганистан мог бы органично дополнить эти амбиции в направлении «Север — Юг».

Это создало бы многовекторную сеть:

Из Китая в Центральную Азию через Афганистан;

Из Центральной Азии в Южную Азию через Афганистан;

Потенциальная интеграция с существующими инициативами, такими как Китайско-пакистанский экономический коридор (CPEC).

Такая конфигурация сократила бы расстояния, диверсифицировала бы маршруты и снизила бы зависимость от более длинных или геополитически ограниченных коридоров.

Почему Китай действует осторожно

Несмотря на весь потенциал, это видение не реализуется стремительно — и это, возможно, сделано намеренно.

Исторически Китай рассматривал Ваханский регион как стратегический буфер. Вопросы безопасности остаются первостепенными, поэтому к широкомасштабному коммерческому открытию перевала Вахджир подходят с большой осторожностью.

Создание уезда Цэньлин укрепляет административный контроль, не требуя при этом немедленных обязательств по масштабному развертыванию инфраструктуры.

Это выверенный подход:

Сначала — установить управление и присутствие. Затем — протестировать ограниченную взаимосвязанность. И только позже — масштабировать проект, если ситуация стабилизируется.

Это игра вдолгую, а не попытка быстрого прорыва.

Переписывание цепочек поставок — в перспективе

Если — и это «если» остается весьма значительным — со временем инфраструктура материализуется, последствия могут быть глубокими:

Сокращение транзитных маршрутов между западным Китаем и Центральной Азией;

Новые конфигурации цепочек поставок в обход традиционных узких мест;

Более глубокая интеграция Афганистана в региональные экономические системы;

Повышение жизнеспособности трансрегиональной торговли, связывающей Восточную, Центральную и Южную Азию.

Трансформация не будет мгновенной. Она, вероятно, будет разворачиваться в течение многих лет или даже десятилетий, под влиянием политической стабильности, инвестиционных потоков и динамики безопасности.

Но как только такие коридоры заработают, они могут коренным образом изменить саму логику евразийской взаимосвязанности.

Время стратегического терпения

На сегодняшний день уезд Цэньлин не меняет правила игры. Здесь пока нет ни автомагистралей, ни железных дорог, пересекающих Памир, ни конвоев, перевозящих товары через перевал Вахджир.

Вместо этого он олицетворяет намерение.

Это сигнал о том, что фигуры на доске — пусть и медленно — расставляются по местам. География Афганистана, долгое время считавшаяся обузой, пересматривается как потенциальный актив. И окружающие государства начинают соответствующим образом корректировать свои взгляды на развитие инфраструктуры.

Станет ли это полноценным трансформирующим коридором или останется нереализованной возможностью, будет зависеть от решений, принятых в ближайшие годы — Китаем, Афганистаном и регионом в целом.

Пока что этот шаг выглядит едва заметным. Но в геополитике за внешней скромностью часто скрывается историческая значимость. ///nCa, 27 апреля 2026 г.