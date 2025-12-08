Выступление Президента Туркменистана на расширенном заседании Кабинета Министров (6 декабря 2025 г.)

Уважаемые участники заседания!

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамб­лея Организации Объединённых Наций консенсусом приняла Резолюцию «2025 год – Международный год мира и доверия», что стало одним из значимых политических событий. В этом плане хочу отметить, что в 2025 году был проведён целый ряд важных международных мероприятий.

Значение Международного года мира и доверия существенно приумножил факт совпадения 80-летнего юбилея основания Организации Объединённых Наций и славной 30-й годовщины постоянного нейтралитета нашей Родины.

В нынешнем году на 61-м пленарном заседании 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций была единогласно принята инициированная нашей страной Резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана».

Признание статуса постоянного нейтралитета Отчизны Организацией Объединённых Наций трижды – наглядное подтверждение последовательности проводимой нами политики нейтралитета.

Международный год мира и доверия, а также славное 30-летие постоянного нейтралитета широко отмечены в нашей стране и за рубежом: было проведено множество значимых тематических мероприятий, приняты важные документы.

В текущем году в Национальной туристической зоне «Аваза» на высоком уровне прошла Третья Конференция Организации Объединённых Наций по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.

По итогам Форума, значительно приумножившего международный авторитет Туркменистана, принята Авазинская политическая декларация и оглашена Авазинская программа действий на 2024–2034 годы.

На 18-м пленарном заседании 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций консенсусом принята Резолюция «Авазинская политическая декларация».

В целях значительного укрепления позиции политики позитивного нейтралитета нашей страны в национальном законодательстве был принят Конституционный закон Туркменистана «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».

Вместе с тем в продвижении доктрины миролюбия нашего государства на глобальной арене существенную роль сыграет и предстоящий в столице – Ашхабаде в ближайшие дни представительный Форум Международного года мира и доверия.

Этот Международный форум приумножит авторитет Туркменистана как миролюбивого государства, а также продемонстрирует большое уважение, которое мировое сообщество оказывает нашему государству, туркменскому народу и проводимой политике позитивного нейтралитета.

Наглядно отражая внешнюю политику Туркменистана, эти события ещё более раскрывают значимость осуществляемой нами работы во имя поддержания всеобщего мира, устойчивого развития и наращивания диалога на основе доверия.

В этой связи надлежит и далее эффективно расширять взаимодействие с международными организациями в данной области.

Уважаемые участники заседания! Уважаемые друзья!

Пользуясь возможностью, от всей души поздравляю с этими исторически значимыми событиями и достижениями в жизни нашей страны!

Уважаемые члены Кабинета Министров! Уважаемые участники заседания!

Главная цель внешнеполитической и дипломатической деятельности Отчизны в предстоящем 2026 году – продвижение и практическая реализация резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций по инициативе Туркменистана.

В настоящее время нашей страной ведётся соответствующая работа с целью реализации совместных программ с Организацией Объединённых Наций.

Хочу отдельно отметить также важную роль Стратегического консультативного совета «Туркменистан–Организация Объединённых Наций».

Уважаемые участники заседания!

Концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана весьма обширна и вбирает множество направлений.

В будущем году Туркменистан продолжит расширять взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Приоритетом здесь выступает диалог с соседними государствами, и потому Туркменистан продолжит укреплять отношения со странами Центральной Азии, а также с государствами Прикаспийского региона, основанные на дружбе, добрососедстве и взаимоуважении.

Вместе с тем будет продолжено тесное парт­нёрство с государствами, входящими в Организацию экономического сотрудничества, в экономической, энергетической, транспортной и коммуникационной сферах.

Туркменистан значительно расширит взаи­модействие с государствами Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона.

Сегодня в этих регионах наблюдается всеобщий экономический и технологический прогресс, страны которых, хочу отметить, проявляют большой интерес к сотрудничеству с Туркменистаном.

Нам следует проводить соответствующую работу для реализации стратегии «Великий Шёлковый путь», который является звеном транспортно-транзитного коридора из Азии в Европу.

Будет продолжено и наращивание равноправных, обоюдовыгодных отношений с европейскими странами, основанных на взаимном уважении. Особое внимание нужно уделять сотрудничеству с ними в области высоких технологий, в деле перехода к «зелёной» энергетике и внедрения искусственного интеллекта.

Будем последовательно расширять взаимодействие и с государствами Северной и Южной Америки, Африканского континента.

Среди направлений такого сотрудничества хочу отметить партнёрство с Организацией Объединённых Наций и другими международными структурами.

Уважаемые участники заседания!

На предстоящий год намечено большое количество международных мероприятий.

В 2026 году мы торжественно отметим главный праздник страны – 35-летие священной независимости.

В предстоящем году в Туркменистане состоится VIII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии.

Вместе с тем в 2026 году Туркменистан будет председательствовать в Содружестве Независимых Государств, в нашей стране пройдёт очередное заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств.

Уважаемые участники заседания!

Убеждён, что вы проделаете большую работу по защите интересов независимого нейтрального Туркменистана на международной арене. ///TDH, 6 декабря 2025 г.