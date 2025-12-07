Президент Туркменистана назвал ключевые направления внешней политики на 2026 год

В ходе расширенного заседания Кабинета министров в субботу, 6 декабря, Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов выступил с программным выступлением, определив актуальные аспекты внешней политики страны и приоритетные задачи в этом направлении на предстоящий год.

«В данной деятельности мы руководствуемся правовым статусом постоянного нейтралитета независимого Отечества и Концепцией внешнеполитического курса Туркменистана на 2022-2028 годы», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов.

По инициативе Туркменистана Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций консенсусом приняла Резолюцию «2025 год – Международный год мира и доверия», что стало одним из значимых политических событий. В данной связи глава государства отметил, что в текущем году были проведены важные международные мероприятия.

Дополнительное значение внешнеполитическим инициативам Туркменистана придало совпадение трёх важных дат: 80-летия основания ООН, 30-й годовщины постоянного нейтралитета Туркменистана и Международного года мира и доверия. На 79-й сессии Генассамблеи ООН была единогласно принята резолюция «Постоянный нейтралитет Туркменистана», что стало уже третьим подтверждением признания нейтрального статуса страны на уровне ООН.

В числе важных событий года Президент отметил проведение в Национальной туристической зоне «Аваза» Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю. Итогом форума стали Авазинская политическая декларация и Авазинская программа действий на 2024–2034 годы, а позднее — принятие резолюции «Авазинская политическая декларация» на 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Для укрепления правовой базы внешней политики в стране был принят Конституционный закон «О правовых основах политики мира и доверия нейтрального Туркменистана».

Вместе с тем Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что в продвижении доктрины миролюбия нашего государства на глобальной арене существенную роль сыграет и предстоящий в столице, Ашхабаде, в ближайшие дни представительный Форум Международного года мира и доверия.

В продолжение выступления глава государства подчеркнул, что главная цель внешнеполитической и дипломатической деятельности Туркменистана в предстоящем, 2026 году – продвижение и практическая реализация резолюций, принятых Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана.

«В настоящее время нашей страной ведётся соответствующая работа с целью реализации совместных программ с ООН», – сказал Президент Сердар Бердымухамедов, особо отметив важную роль Стратегического консультативного совета «Туркменистан – Организация Объединённых Наций».

Концепция внешнеполитического курса нейтрального Туркменистана весьма обширна и вбирает множество направлений. В будущем году Туркменистан продолжит расширять взаимодействие как в двустороннем, так и в многостороннем формате.

Приоритетом здесь выступает диалог с соседними государствами, подчеркнул Президент Сердар Бердымухамедов, отметив, что Туркменистан продолжит укреплять отношения со странами Центральной Азии, а также с государствами Прикаспийского региона, основанные на дружбе, добрососедстве и взаимоуважении.

Вместе с тем подчёркивалось, что будет продолжено тесное партнёрство с государствами, входящими в Организацию экономического сотрудничества, в экономической, энергетической, транспортной и коммуникационной сферах.

Туркменистан значительно расширит взаимодействие с государствами Южной Азии, Ближнего и Среднего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня в этих регионах наблюдается всеобщий экономический и технологический прогресс. Как отметил глава государства, эти страны проявляют большой интерес к сотрудничеству с Туркменистаном.

Следует проводить соответствующую работу для реализации стратегии «Великий Шёлковый путь», который является звеном транспортно-транзитного коридора из Азии в Европу, продолжить наращивание равноправных, обоюдовыгодных отношений с европейскими странами, основанных на взаимном уважении. Особое внимание нужно уделять сотрудничеству с ними в области высоких технологий, в деле перехода к зелёной энергетике и внедрения искусственного интеллекта, заявил Президент Сердар Бердымухамедов.

Важно последовательно расширять взаимодействие и с государствами Северной и Южной Америки, Африканского континента, продолжил глава Туркменистана.

Обращаясь к участникам заседания, Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что на 2026 год намечено большое количество международных мероприятий. В их числе:

35-летие независимости

VIII Консультативная встреча глав государств Центральной Азии;

председательство в Содружестве Независимых Государств (СНГ);

заседание Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

Завершая выступление, Президент выразил уверенность, что дипломаты Туркменистана будут активно защищать интересы государства и вносить вклад в укрепление международного авторитета нейтральной Республики. ///nCa, 7 декабря 2025 г.