Как сообщило Omid Radio, Афганистан приступил к 25-му этапу экспорта из провинции Герат, что стало важной вехой в усилиях страны по расширению торговли с Россией, Узбекистаном, Казахстаном, Туркменистаном и Кыргызстаном.

Во время церемонии в Герате губернатор Шейх Маулана Ислам Джар подчеркнул растущий производственный потенциал Афганистана, особо отметив достижения местной молодежи в производстве прицепов и других экспортных товаров.

По данным Omid Radio, компания Ahan Buresh экспортировала около 100 прицепов, из которых 70 процентов были местного производства, а шесть прицепов направляются непосредственно в Россию. Экспорт компании оценивается примерно в 4 миллиона долларов и обеспечивает прямой и косвенной занятостью 265 человек, демонстрируя экономическое влияние местного производства на создание рабочих мест в провинции Герат.

Такое развитие экспорта согласуется с более широкими усилиями Афганистана по укреплению региональных торговых связей. Как сообщает TOLOnews, Министерство промышленности и торговли Афганистана отметило, что за первые пять месяцев 2025 года экспорт составил 532 миллиона долларов, а импорт достиг 4,455 миллиарда долларов, включая торговлю с Узбекистаном, Казахстаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Туркменистаном, Россией и другими странами.

По данным «Радио Свобода», товарооборот между Афганистаном и пятью государствами Центральной Азии неуклонно растет, достигнув, по официальным данным Афганистана, почти 1,7 миллиарда долларов, при этом Казахстан становится крупным торговым партнером после подписания в 2024 году “дорожной карты”, направленной на увеличение двусторонней торговли до 3 миллиардов долларов. Узбекистан сохраняет особую активность: объем двусторонней торговли достиг 1,1 миллиарда долларов в 2024 году и ожидается, что торговля вырастет до 2 миллиардов долларов в 2025 году, в то время как афганский экспорт через туркменский пограничный пункт Тургунди увеличился более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом.

За последние годы местный производственный сектор Афганистана продемонстрировал значительный прогресс. Как сообщает Pravda, впервые в своей истории Национальная корпорация развития Афганистана успешно наладила производство автобусов, грузовиков и легковых автомобилей местного производства, продемонстрировав растущие возможности местного производства.

Регион Герат стал ключевым центром экспортной деятельности и промышленного производства Афганистана. Согласно Ariana News, местные чиновники в Герате сообщают, что ежедневно по железнодорожной линии Хаф-Герат импортируется до 2000 тонн коммерческих товаров, в частности цемент и черепица, при этом импорт превышает 50 000 тонн в месяц, что подчеркивает роль провинции как важнейшего торгового коридора.

По данным Trading Economics, на долю России приходится около 9% от общего объема экспорта Афганистана, что делает ее одним из важных экспортных партнеров страны наряду с Пакистаном и Индией.

Однако на пути расширения экспортного потенциала Афганистана остаются проблемы. Как отмечает Радио Свобода, Центральная Азия не имеет выхода к морю, что вынуждает Афганистан полагаться на сухопутные коридоры на большие расстояния для выхода на рынки, в то время как тарифные структуры региона накладывают высокие расходы на многие афганские экспортные товары, особенно сельскохозяйственные товары.

Несмотря на эти препятствия, запуск 25-го экспортного этапа из Герата, как сообщило Omid Radio, отражает продолжающиеся усилия Афганистана по диверсификации своей экономики за счет местного производства и региональных торговых партнерств, создания рабочих мест и демонстрации производственных возможностей страны своим соседям в Центральной Азии. /// nCa, 4 декабря 2025 г.