News Central Asia (nCa)

The Voice of Greater Central Asia

  

Home » ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть третья

ТАПИ: Идея, идеология и путь вперед – Часть третья

By

Тарик Саиди

В этой части серии мы рассмотрим сценарии реализации ТАПИ без участия Индии.

Жизнеспособность ТАПИ без Индии: комплексный аналитический обзор

Преамбула: предпочтение регионального сотрудничества

Мы подчёркиваем, что Пакистан твёрдо поддерживает продолжение участия Индии в проекте ТАПИ. Присоединение Индии позволяет:

  • обеспечивать Пакистану транзитный доход в размере 700–800 млн долларов ежегодно;
  • укреплять региональное сотрудничество и экономическую интеграцию;
  • снижать удельную стоимость газа за счёт эффекта масштаба;
  • способствовать укреплению мира и стабильности в Южной Азии.

Тем не менее, стратегический подход требует оценки жизнеспособности ТАПИ в случае, если Индия выйдет из проекта или будет продвигаться более медленными темпами по сравнению с другими партнёрами. Данный анализ показывает, что проект остаётся экономически оправданным и стратегически выгодным для Пакистана даже в формате ТАП (Туркменистан – Афганистан – Пакистан). Более того, общая рентабельность и гибкость ТАПИ могут даже возрасти в формате ТАП, то есть без участия Индии.

При рассмотрении этого вопроса необходимо исходить из того, что по мере укрепления экономической стабильности и расширения промышленного сектора Афганистан постепенно приближается к возможности потреблять объёмы природного газа, превышающие его текущую квоту в рамках ТАПИ.

Таблица 1: Развитие и восстановление промышленного сектора Афганистана (2023–2025 гг.)

СекторСостояние 2023 г.Рост в 2024 г.Ключевые события и проектыПотенциал потребления газа
Общая экономикаРост ВВП: 2,3 %Рост ВВП: 2,7 %Восстановление после падения на –6,4 % в 2022/23 гг. Стабильная базаСтабильная основа
Цементная промышленность48 000 т/год+13 % год к годуДжабаль-э-Серадж: 26 000 т/год; Гори: 22 000 т/год; Новый импорт из Ирана по ж/дВысокий спрос на газ
Производство удобренийЗавод в провинции Балх работаетРасширениеГазовые заводы по производству карбамида; обслуживает растущий сектор сельского хозяйства350–370 тыс. м³/сутки
Производство электроэнергииBayat Power запущена1 млрд кВт·ч к 2024 г.Первая современная газовая ТЭС (Шеберган); турбины Siemens; обеспечивает сотни тысяч потребителей250–270 тыс. м³/сутки
Сталелитейная и обрабатывающая промышленностьФаза восстановленияТранспортное оборудование: +85 %; Машиностроение: +63 %; Химия: +37 %Импорт промежуточных товаров: $1,8 млрд (2023), $1,5 млрд (1-е пол. 2024)Растущий спрос
СтроительствоБыстрое расширениеУскоренная урбанизацияРост населения 2,1 % в год; коэффициент рождаемости 5,3 ребёнка на женщинуЭнергоёмкий сектор
Текстильная промышленностьМелкосерийное производствоМодернизацияТрадиционный афганский экспорт; потенциал региональных рынковГаз нужен для переработки
Добыча полезных ископаемых (в стадии разработки)Медь, литий, редкоземельные элементыПроект медного месторождения Айнак (MCC, Китай); разведка литияБудущая промышленная база

Источники: World Bank Afghanistan Development Update (декабрь 2024, апрель 2025), NSIA, Bayat Power, Mining Watch Afghanistan

Таблица 2: Текущее производство природного газа и инфраструктура в Афганистане
Эта таблица даёт ориентировочное представление о добыче природного газа в Афганистане. Согласно отдельным сообщениям, фактическая добыча может быть значительно ниже указанных в таблице 23–25 млн куб. футов в сутки (MMCFD).

МесторождениеТекущая добычаРегионКонечное использованиеСтатус
Ятим-Таг (Yatim Taq)500–570 тыс. м³/суткиПровинция ДжаузджанBayat Power: 270 тыс. м³/сутки – Удобрения и электроэнергия  Балх: 350+ тыс. м³/суткиВ эксплуатации (5 скважин)
Шахрак (Shakarak)более 50 тыс. м³/суткиСеверный регионПромышленное снабжениеВ эксплуатации
Джаркудук (Jarqadoque)58 тыс. м³/суткиСеверный регионПромышленное снабжениеВ эксплуатации
Хваджа Гогердак (Khwaja Gogerdak)41 тыс. м³/суткиСеверный регионПромышленное снабжениеВ эксплуатации
Итого текущая добыча650–720 тыс. м³/суткиСевер Афганистана≈ 23–25 млн фут³/сутки (MMCFD)Недостаточные объемы

Текущий разрыв: нынешняя добыча газа в Афганистане (около 23–25 MMCFD) едва покрывает потребности существующего завода по производству удобрений и электрогенерации. Для расширения производства остро необходимы дополнительные объёмы газа.
(25 MMCFD — это примерно 0,2586 млрд куб. м в год.)

Квота ТАПИ: выделяемые Афганистану 500 MMCFD превышают текущую добычу примерно в 20 раз, что означает кардинальное увеличение доступного газоснабжения.

Таблица 3: Прогнозы спроса на газ в Афганистане (2025–2040)
Афганистан фактически способен потреблять больше, чем предусмотрено его текущей долей. Согласно этой условной таблице, Афганистан может потреблять порядка 8,27 млрд кубических метров природного газа в год.

Сектор2025 (текущий)2030 (прогноз)2035 (прогноз)2040 (прогноз)Ключевые драйверы роста
Производство электроэнергии25 MMCFD80–100 MMCFD120–150 MMCFD150–180 MMCFDЭлектрификация городов, промышленность, рост населения 2,1 %/год
Удобрения (сырьё + топливо)40 MMCFD80–100 MMCFD100–120 MMCFD120–140 MMCFDРасширение сельского хозяйства, продовольственная безопасность, экспорт
Цементная промышленность5 MMCFD15–20 MMCFD25–30 MMCFD30–40 MMCFDСтроительный бум, урбанизация, восстановление инфраструктуры
Сталелитейная и обрабатывающая промышленность5 MMCFD15–25 MMCFD30–40 MMCFD40–60 MMCFDИндустриализация, импортозамещение, китайские инвестиции
Жилой и коммерческий сектор10 MMCFD25–35 MMCFD40–50 MMCFD50–65 MMCFDРост городов, повышение уровня жизни, расширение газовых сетей
Нефтехимия0 MMCFD20–30 MMCFD50–70 MMCFD70–100 MMCFDПроекты на базе ТАПИ, СП с иностранными партнёрами, добавленная стоимость
СПГ/CNG и транспорт5 MMCFD15–20 MMCFD20–25 MMCFD25–30 MMCFDРост автопарка, снижение импорта бензина/дизеля
Добывающая промышленность<1 MMCFD10–15 MMCFD20–30 MMCFD30–40 MMCFDМедь (Айнак), литий, тяжёлая промышленность
ОБЩИЙ СПРОС≈90 MMCFD260–345 MMCFD405–515 MMCFD515–655 MMCFDРост в 5–7 раз к 2040 году
Выделенный объём ТАПИ для Афганистана500 MMCFD500 MMCFD500 MMCFD500 MMCFDФиксированная квота по проекту
Избыток+410 MMCFD+155…+240 MMCFD–15…+95 MMCFD–155…–15 MMCFDК 2035–2040 гг. квоты 500 MMCFD уже может не хватать

MMCFD – миллион кубических футов

Ключевой вывод: квота Афганистана в рамках ТАПИ в объёме 500 MMCFD является обоснованной и может быть полностью освоена в период 2035–2040 гг., учитывая траекторию промышленного развития страны.

Обоснование для увеличения квоты: если Индия выйдет из проекта, Афганистан сможет аргументировано претендовать на 700–800 MMCFD (вместо 500 MMCFD), при этом Пакистан получит 1 525–1 625 MMCFD, что всё равно превышает его исходную квоту в 1 325 MMCFD.

Как мы видели, Афганистан действительно способен потреблять значительно большие объёмы газа, который потенциально может поставляться по ТАПИ.

Однако нам необходимо также рассмотреть варианты, доступные Пакистану, для увеличения собственного потребления газа с целью компенсировать отсутствие Индии в проекте ТАПИ. Этому будет посвящена следующая часть данного обзора.

/// nCa, 1 декабря 2025 г. (продолжение следует…)

Website hosted by web hosting karachi Pakistan AH Corporation and Hosting Karachi | Web hosting Pakistan Karachi |Web hosting karachi Pakistan |Best hosting in Pakistan