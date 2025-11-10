Важная веха в морской истории Туркменистана – Спущено на воду первое отечественное грузовое судно

nCa Report

4 ноября 2025 года Туркменистан отметил важную веху в своей морской истории церемонией спуска на воду первого в стране грузового судна “Gadamly”, построенного собственными силами. Это событие отмечается как символ национального прогресса и международного сотрудничества.

Это сухогрузное судно грузоподъемностью 6100 тонн, спроектированное специально для контейнерных перевозок, будет курсировать по водам Каспийского моря, способствуя торговле с соседними странами и стимулируя экономику страны за счет расширения логистических и транспортных возможностей. Церемония, проведенная в соответствии с вековыми морскими традициями, ознаменовала не просто рождение нового судна, но и шаг вперед в стремлении Туркменистана стать ключевым игроком в региональном судоходстве.

Церемонию открытия вел Ким Джун Чуль, поверенный в делах посольства Кореи в Туркменистане.

“Gadamly” является плодом углубляющегося партнерства между Туркменистаном и Южной Кореей, отношения которого уходят корнями в установление дипломатических отношений в 1992 году.

С годами это сотрудничество расширилось и охватило различные отрасли, но судостроение стало выделяющейся областью, благодаря мировому лидерству Южной Кореи в строительстве современных судов.

Еще в 2008 году, во время визита на высоком уровне, в ходе обсуждений впервые был выявлен потенциал корейского опыта в таких отраслях, как судостроение, что заложило основу для будущих совместных предприятий. В последние годы ситуация действительно улучшилась: в июле 2023 года было подписано ключевое соглашение о сотрудничестве в судостроительных проектах, за которым в ноябре 2023 года последовал контракт на сумму 42 миллиона долларов между туркменским Балканским судостроительным и ремонтным заводом и южнокорейской компанией Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd. (KSIT). Эта сделка была направлена на проектирование, строительство и оснащение двух многоцелевых сухогрузов грузоподъемностью 6100 тонн каждый. “Gadamly” – первый из них, построенный на судостроительном заводе «Balkan» в Туркменбаши при поддержке корейских экспертов, которые обеспечили передачу технологий, оборудования и обучение местных специалистов.

Что сделало запуск особенно особенным, так это участие нового поколения туркменских инженеров.

Свидетелями этого события стали студенты и преподаватели специальности “Судостроение” Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана (факультет «Использование водного транспорта»). Это был момент гордости, когда корейские представители высоко оценили вклад выпускников института, которые непосредственно участвовали в строительстве.

Состоявшийся обмен знаниями стал краеугольным камнем проекта, а семинары под руководством корейской стороны, аудиты для получения международных сертификатов ISO и обучение на рабочем месте помогли модернизировать деятельность верфи и увеличить ее годовой объем производства с четырех до пяти судов. Это создало благоприятную почву для освоения молодыми туркменскими специалистами передовых технологий в соответствии с более широкими национальными целями по стимулированию инноваций в транспортном секторе.

В духе “Новой эры возрождения” Туркменистана, как подчеркивается в государственной политике под руководством Героев Аркадага Бердымухамедова и Президента Сердара Бердымухамедова, это достижение подчеркивает приверженность страны самостоятельности и международной дружбе.

Туркмено-корейский деловой совет, созданный в апреле 2019 года по инициативе Героя Аркадага, сыграл важную роль в создании условий для реализации таких инициатив, включая учебные программы и консультации в различных отраслях. “Gadamly”, который часто называют “Кораблем дружбы”, олицетворяет эту связь, и его успешный спуск на воду рассматривается как исторический момент, который навсегда останется в анналах туркменской истории, обещая благополучные и безопасные путешествия в будущем.

Забегая вперед, отметим, что на этом динамика продолжается. Строительство второго судна в рамках этого совместного проекта уже ведется, его завершение запланировано на конец 2025 или начало 2026 года, и ведутся переговоры о строительстве дополнительных судов, таких как еще один сухогруз, паром Ro-Pax для железнодорожных вагонов и даже земснаряд для реки Каракумы.

Эти усилия, поддерживаемые такими организациями, как Корейская ассоциация судового оборудования (KOMEA), направлены на оцифровку производства, внедрение экологически чистых разработок и позиционирование Туркменистана как центра судостроения в Каспийском регионе и за его пределами. Была выражена искренняя благодарность национальным лидерам за создание этих возможностей, гарантирующих, что выгоды от них будут распространяться на молодежь и экономику в целом. Как выразился один из участников, речь идет не просто о строительстве кораблей, но и о более светлом будущем для туркменского народа. /// nCa, 10 ноября 2025 г.

Несколько фото с церемонии: