Праздник урожая в Туркменистане: триумф труда и щедрости земли

В минувшее воскресенье, 9 ноября, Туркменистан с размахом отметил Праздник урожая – национальный праздник, традиционно приходящийся на второе воскресенье ноября. Главные торжества развернулись на живописной набережной Каракум-реки в Ашхабаде.

Праздничная программа включила концерты, театрализованные представления и выставку достижений агропромышленного комплекса.

В торжествах приняли участие спикер Меджлиса, члены правительства, депутаты Халк Маслахаты, руководители министерств, представители общественных организаций и дипломатического корпуса. Почетными гостями стали старейшины и ветераны аграрного сектора.

Кульминацией праздника стал торжественный дар от имени работников агропромышленного комплекса. Президенту Сердару Бердымухамедову вручили великолепного ахалтекинского скакуна по кличке Сахабатлы, родившегося в 2022 году. Жеребец – потомок легендарных Пермана и Гаймак – символизирует процветание туркменского коневодства и преемственность традиций.

8 ноября в Туркменском сельскохозяйственном университете имени С.А. Ниязова прошла церемония награждения. Согласно Указу Президента, медалью «Watana bolan söýgüsi üçin» и ценными подарками отмечены фермеры-арендаторы и агрономы, добившиеся рекордных показателей.

По случаю праздника детям, проходящим лечение в Детском оздоровительно-реабилитационном центре имени Гурбангулы Бердымухамедова в городе Аркадаг, и воспитанникам столичного Дворца сирот «Döwletliler köşgi» вручены сладости и подарки от имени Президента Сердара Бердымухамедова и Национального Лидера Аркадага Гурбангулы Бердымухамедова.

В этом сельскохозяйственном году туркменские хлеборобы собрали 1 миллион 400 тысяч тонн пшеницы. Шелководы заготовили свыше 2 тысяч 100 тонн коконов тутового шелкопряда.

Государственная поддержка аграрного сектора остается приоритетом: дайханским объединениям предоставляются льготные кредиты, минеральные удобрения по сниженным ценам, семена элитных сортов и техобслуживание по специальным тарифам. Начиная с урожая 2024 года, в стране повышены государственные закупочные цены на пшеницу, хлопок и рис. ///nCa, 10 ноября 2025 г.