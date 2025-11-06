ВОЗ укрепляет национальный потенциал диагностики гриппа и ОРИ в Туркменистане

С 3 по 5 ноября 2025 года Страновой офис ВОЗ в Туркменистане провёл обучающий курс по диагностике гриппа и острой респираторной инфекции (ОРИ) методом полимеразной-цепной реакции (ПЦР) для специалистов вирусологических лабораторий со всех регионов Туркменистана.

Обучение проходило в Центре общественного здоровья и питания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана под руководством специалистов Национального центра гриппа (вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья и питания), прошедшие подготовку на национальном уровне, в рамках реализации плана мероприятий проекта Партнёрского вклада в Механизм обеспечения готовности к пандемическому гриппу в Туркменистане.

Курс был направлен на укрепление национального потенциала в области вирусологического надзора за гриппом и другими респираторными патогенами, а также на повышение эффективности раннего выявления и реагирования на потенциальные вспышки заболеваний. В обучении приняли участие представители Центра общественного здоровья и питания, Центра профилактики особо опасных инфекций, а также вирусологических лабораторий санитарно-эпидемиологических служб города Аркадаг и велаятов Ахал, Балкан, Дашогуз, Лебап и Мары.

В ходе трёхдневного курса участники получили как теоретические знания, так и практические навыки по ПЦР-диагностике, включая введение и теорию метода ПЦР, практические занятия по диагностике гриппа и анализ полученных результатов. Завершилось обучение практическими упражнениями, направленными на закрепление приобретённых навыков и их применение в повседневной лабораторной работе.

Эта инициатива является частью постоянной поддержки, которую ВОЗ оказывает Правительству Туркменистана в укреплении национальных лабораторных систем, совершенствовании эпиднадзора за гриппом и другими респираторными инфекциями, а также в повышении готовности к пандемическому гриппу посредством наращивания устойчивого потенциала страны в области общественного здравоохранения. ///nCa, 6 ноября 2025 г. (в сотрудничестве с ВОЗ Туркменистан)