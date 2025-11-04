Вторая сессия CIET 2025: Инновации, диверсификация и устойчивое партнёрство в строительстве и промышленности Туркменистана

Второй день Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» (CIET 2025) продолжил обсуждение ключевых направлений развития экономики страны, сосредоточившись на инновациях, партнёрстве и устойчивом росте.

Участие во втором дне приняли представители государственных структур, международных компаний, финансовых институтов и отраслевых ассоциаций, обсудившие актуальные вопросы цифровизации, повышения энергоэффективности и привлечения инвестиций в промышленный сектор.

В ходе второй сессии участники рассмотрели перспективы развития строительной и промышленной отраслей, пути их диверсификации и укрепления международного сотрудничества. Особое внимание уделялось вопросам повышения качества строительных материалов, внедрению передовых инженерных решений и расширению экспортного потенциала.

Стратегические приоритеты Туркменистана: от «умного строительства» к транзитным коридорам

Заместитель министра строительства и архитектуры Туркменистана Берды Халыков обозначил ключевые направления перехода отрасли на новый уровень. Центральное место заняли технологии информационного моделирования зданий (BIM), обеспечивающие прозрачность, сокращение сроков и оптимизацию затрат. Особый акцент — на климатоустойчивой инфраструктуре: использование современных изоляционных материалов и «зелёных» стандартов для социальных и промышленных объектов.

Халыков подчеркнул важность укрепления внутренней производственной базы через локализацию и диверсификацию ассортимента строительных материалов. Это позволит замещать импорт, снижать внешнюю зависимость и наращивать экспортный потенциал.

О транспортной инфраструктуре рассказал Довран Атаев, заместитель председателя Государственного агентства по управлению строительством автомобильных дорог. 2 ноября был введён в эксплуатацию двухполосный мост длиной 354 м через залив Гарабогаз, а также заложен первый камень в фундамент автомагистрали Туркменбаши — Гарабогаз (207 км). Ведётся строительство участка Гарабогаз — граница Казахстана (43,6 км). В планах — автомагистрали Гумдаг — Этрек — граница Ирана, Ашхабад — Дашогуз и Серахс — Мары — Серхетабад. Эти инициативы будут способствовать дальнейшему укреплению международного авторитета Туркменистана, играя важную роль в успешной эксплуатации транзитно-транспортных коридоров, соединяющих Азию и Европу по направлениям Север-Юг и Восток-Запад.

Международное партнёрство: опыт и новые горизонты

Стефан Майндел, президент «HORN Glass Industries AG» (Германия), напомнил о успешном проекте 2016 года — стекольном заводе «Turkmen Ayna». Сейчас компания готовит холодный ремонт комплекса. Ответственное использование ресурсов является ключевым элементом корпоративной политики компании. В этом проекте будут использованы самые современные технологии, чтобы минимизировать выбросы CO₂, уделяя особое внимание энергоэффективным системам для устойчивого производства стекла.

Микель Пульпито, главный представитель «Sacmi Imola» (Италия) по РФ и Центральной Азии, отметил лидерство компании в оборудовании для керамики, сантехники и упаковки. Итальянские технологии уже помогают Туркменистану в импортозамещении и экспорте высококачественной керамики. Оборудование Sacmi обеспечивает ресурсосберегающие циклы и покрытие внутреннего спроса с ориентацией на внешние рынки.

Хусаме Наими, директор по партнёрствам «Bitdeer Technologies Group» (Сингапур), предложил использовать избыточные энергетические мощности для дата-центров. Это создаст высокомаржинальную цифровую индустрию, повысит эффективность энергетики и промышленности в рамках концепции устойчивого будущего.

Тило Рост, управляющий директор «G5 Group AG» (Швейцария), рассказал о реализованных проектах: второй очереди Койтендагского цементного завода, опреснительном заводе в Эсенгулы (20 000 м³/сутки) и реконструкции завода «Тедженкарбамид». Ключ к успеху — партнёрство с ХО «ТуркменЭнджам», сочетающее международную экспертизу швейцарской стороны с локальными компетенциями туркменских специалистов.

Геннадий Махтумов, заместитель главного исполнительного директора «KHD Humboldt Wedag International AG» (Германия), осветил вопросы глобальной декарбонизации цементной отрасли. Будущее — в низкоуглеродном клинкере, альтернативных топливах и ИИ-системах управления. Компания готова модернизировать туркменские заводы (включая проекты вроде умного города Аркадаг) с внедрением энергоэффективных немецких технологий.

Успехи национального предпринимательства: импортозамещение и экспорт

Гундогды Атаков, основатель ЭО «Ак Булут» (с 2015 года — пионер производства подвесных потолков в Туркменистане), сообщил о расширении ассортимента: гипсокартонные, акустические и алюминиевые системы из местного сырья. В 2024 году создано АО «Туркменгипс» с участием Министерства промышленности; заложен завод на 20 млн м² гипсокартона и 250 тыс. т сухих смесей в год. Продукция под брендом «Ак Булут» экспортируется в Грузию, Турцию, Армению, Азербайджан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Афганистан. ///nCa, 4 ноября 2025 г. (фото – THP)