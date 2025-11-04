Центральная Азия готовится к историческому саммиту “5+1” с Трампом: сочетание оптимизма и осторожности

Тарик Саиди

В то время как мир наблюдает за динамикой развития глобальной дипломатии, предстоящий саммит “С5+1” в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 ноября 2025 года вызывает значительный резонанс в Центральной Азии и за ее пределами.

Это мероприятие, посвященное 10-летию формата “С5+1”, который объединяет Соединенные Штаты и пять центральноазиатских республик — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, – станет первым в своем роде мероприятием, проводимым в столице США, и вторым на президентском уровне.

Поскольку Президент Дональд Трамп направил приглашения всем пяти лидерам, которые подтвердили свое участие, это мероприятие состоится сразу после его недавней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Пусане, Южная Корея, которая внесла нотку предварительного примирения в американо-китайские отношения.

Региональные и международные средства массовой информации пестрят аналитическими материалами, в которых сочетаются высокие ожидания экономических прорывов, надежды на укрепление партнерских отношений и сомнения в отношении геополитического давления и проблем с правами человека.

Саммит рассматривается как ключевая возможность перейти от символических диалогов к практическому сотрудничеству, особенно в таких областях, как важнейшие полезные ископаемые, энергетическая безопасность и развитие инфраструктуры.

Times of Central Asia подчеркивает, что встреча может стать проверкой того, превратится ли соглашение “С5+1” в надежную экономическую и стратегическую структуру, сосредоточенную на механизмах финансирования, центрах переработки полезных ископаемых и торговых коридорах, а не останется простым дипломатическим ритуалом. Издание отмечает стремление Вашингтона к достижению конкретных результатов, таких как четкие графики реализации проектов и согласование нормативных актов, на фоне стремления США диверсифицировать цепочки поставок за пределы Китая.

Аналогичным образом, Diplomat отмечает: с учетом того, что Центральная Азия становится более интегрированной с Европой и менее зависимой от России и Китая со времени последнего президентского срока Трампа, саммит дает США шанс продемонстрировать авторитет в Евразии, обеспечив доступ к жизненно важным ресурсам и построив устойчивые партнерские отношения.

News Central Asia (nCa) разделяет этот оптимизм, предполагая, что недавние переговоры Трампа и Си Цзиньпина, на которых обсуждались тарифы и редкоземельные металлы, но при этом не затрагивалась тема России, могут помешать вашингтонской встрече стать площадкой для оказания давления на государства Центральной Азии с целью разрыва связей с Москвой или Пекином. Вместо этого, саммит мог бы способствовать инклюзивному подходу, уважающему многовекторную дипломатию и нейтралитет региона, что потенциально ознаменовало бы поворотный момент в направлении глобального сотрудничества.

Возлагаются большие надежды на то, что саммит принесет ощутимые выгоды для развития Центральной Азии.

Atlantic Council подчеркивает совпадение интересов США и Центральной Азии в области редкоземельных элементов, двусторонних инвестиций и расширения связей с мировыми рынками, рассматривая взаимодействие на уровне президентов как свидетельство возобновления внимания Вашингтона к региону.

В Узбекистане Gazeta.uz сообщает, что президент Шавкат Мирзиеев получил приглашение от Трампа, который рассматривает это мероприятие как платформу для углубления экономических связей, опираясь на переход формата от дискуссий, посвященных безопасности, в первые годы его существования к более широким инициативам в области инфраструктуры и зеленой энергетики.

Кыргызское СМИ Kaktus.media подтверждает участие Президента Садыра Жапарова, подчеркивая потенциал саммита для продвижения региональной безопасности, экономического сотрудничества и транспортно-энергетических проектов.

Политический аналитик Vesti.kg Марс Сариев полагает, что встреча может предложить новые пути сотрудничества, увязав их с более широкими усилиями США, такими как “Дорога Трампа” или Зангезурский коридор на Южном Кавказе, которые могут открыть прибыльные торговые маршруты с оборотом в сотни миллиардов долларов с Европой и США.

В Туркменистане TDH и другие СМИ сообщают, что Президент Сердар Бердымухамедов был приглашен в Белый дом для обсуждения укрепления отношений между США и Центральной Азией, а государственные СМИ рассматривают это как шаг к расширению двусторонних и региональных связей.

Тем не менее, несмотря на всеобщий энтузиазм, есть заметные сомнения относительно последствий саммита.

Pravda USA выражает обеспокоенность по поводу скрытых мотивов США, предполагая, что саммит согласуется со стратегиями окружения России и противодействия влиянию Китая, что потенциально может вынудить лидеров Центральной Азии пойти на уступки в условиях постукраинского конфликта.

Издание Azattyq.org, входящее в состав Radio Free Europe/Radio Liberty, сообщает о приглашениях, отмечая призывы Конгресса к проведению саммита для продвижения целей США в области безопасности, экономики и управления, но с осторожностью относится к тому, насколько далеко регион может поддаться американскому давлению.

Day.az считает, что это мероприятие представляет собой одновременно и испытание, и возможность, ставя под сомнение, принесет ли оно успех в сделках по инфраструктуре и добыче полезных ископаемых или так и останется риторическим, особенно учитывая меняющиеся приоритеты США при Трампе.

Агентство “Asia-Plus” сообщает, что Президент Таджикистана Эмомали Рахмон был приглашен, но подчеркивает необходимость сбалансированной дипломатии в условиях этих изменений.

Centralasia.media подтверждает присутствие лидеров, что отражает общую позицию региона по осторожному взаимодействию, стремящегося к экономическим дивидендам, но помнящего о сохранении независимости от соперничества великих держав.

В целом, СМИ рисуют картину региона, приближающегося к саммиту с прагматичным оптимизмом: надеющегося на инвестиции, которые могли бы способствовать развитию связей и ресурсов, но сдержанного в отношении возможных условий – от требований соблюдения прав человека до геополитического маневрирования.

Как отмечает Gazeta.ru, выбор времени — сразу после турне Трампа по Восточной Азии — добавляет элемент непредсказуемости, а его характерные смелые заявления, вероятно, повлияют на тональность саммита.

Если Пусанское потепление создаст прецедент сотрудничества, переговоры в Вашингтоне могут ознаменовать новую главу в отношениях США и Центральной Азии, в которой амбиции будут сочетаться со взаимным уважением. /// nCa, 4 ноября 2025 г.