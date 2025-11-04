CIET 2025 демонстрирует растущий интерес итальянского бизнеса – SACMI подтверждает приверженность устойчивому промышленному развитию Туркменистана

4 ноября 2025 года в рамках второго дня Международной конференции и выставки “Development of the Construction, Industrial, Chemical and Energy Sectors of Turkmenistan” (CIET 2025) состоялось выступление Микеля Пульпито, Главного представителя компании SACMI Imola по Российской Федерации и Центральной Азии.

Конференция, проходящая в Ашхабаде, объединила представителей государственных структур, международных организаций и ведущих промышленных компаний, обсудивших перспективы устойчивого развития строительного, промышленного, химического и энергетического секторов Туркменистана. Важное внимание уделялось вопросам внедрения инновационных технологий, промышленной модернизации и укрепления партнёрств с зарубежными компаниями.

В своем выступлении Микель Пульпито отметил стратегическое значение участия SACMI в мероприятии, подчеркнув готовность компании к долгосрочному сотрудничеству с туркменскими предприятиями и к передаче передовых технологий, направленных на повышение эффективности производства и качества продукции.

Компания SACMI Imola, международный холдинг с более чем столетней историей, является мировым лидером в поставках передовых технологий для отраслей керамики, пластмасс, продуктов питания и напитков, металлов, упаковки и новейших современных материалов. Благодаря инновационным решениям, прочному положению на мировых рынках и постоянному стремлению к совершенству, SACMI зарекомендовала себя как надежный партнер промышленного сектора.

Основанный в 1919 году в итальянском городе Имола, кооператив SACMI (Cooperativa Meccanici Imola) прошел путь от небольшого предприятия по ремонту локомотивов и сельскохозяйственного оборудования до высокотехнологичного холдинга, объединяющего более 70 компаний в 25 странах мира.

Сегодня SACMI продолжает внедрять инновации, развивая направления цифрового декорирования керамики (система Deep Digital), технологии Industry 4.0 и решения в области фильтрации, водоочистки и устойчивого производства.

В 2024 году численность сотрудников группы SACMI составила 4756 человек, а консолидированная выручка — 1,728 млрд евро, при этом более 185 млн евро за последние три года направлено на исследования и разработки.

Выступление Микеля Пульпито на CIET 2025 стало ярким примером заинтересованности итальянских промышленных компаний в укреплении взаимовыгодного сотрудничества с Туркменистаном, который активно развивает собственную производственную и экспортную базу, опираясь на инновации и международные партнерства.

Платформа CIET 2025 вновь подтвердила свою роль в качестве ключевой площадки для обмена передовым опытом, демонстрации технологических достижений и обсуждения стратегий устойчивого развития промышленного и энергетического комплексов Туркменистана. ///nCa, 4 ноября 2025 г. (материал предоставлен Организаторами CIET 2025)