Аваза встречает CIET 2025 — международный форум инноваций, строительства и чистой энергии

Аваза, Туркменистан — 2 ноября 2025 года.

Завтра в Национальной туристической зоне Аваза состоится торжественное открытие долгожданной Международной конференции и выставки «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана», которая объединит лидеров строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей из 55 стран.

Форум проходит под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее.» и соберёт более 1080 делегатов — министров, руководителей ведущих мировых корпораций, инвесторов и представителей международных организаций.

Открытия и новые начинания

Приуроченный к Дню работников строительства и промышленности Туркменистана, форум CIET 2025 сопровождается рядом важных церемоний открытия и закладки новых объектов, символизирующих индустриальный прогресс страны:

– открытие автомобильного моста через залив Гарабогаз;

– закладка трассы Туркменбаши – Гарабогаз – граница Казахстана;

– закладка фундамента карбамидного комплекса в Туркменбашинском этрапе (производственная мощность 1,155 млн т в год);

– ввод в эксплуатацию новой водоочистной станции в Эсенгульском этрапе.

Источник: Электронная газета «Туркменистан: Золотой век»

Эти масштабные проекты отражают приверженность Туркменистана сбалансированному региональному развитию, созданию современной инфраструктуры и устойчивому индустриальному росту на каспийском побережье.

Международная платформа для сотрудничества

В течение двух дней в рамках конференции и выставки пройдут пленарные и тематические сессии, двусторонние встречи B2B и B2G, а также международная экспозиция с участием более 50 компаний, представляющих передовые технологии, строительные материалы и энергетические решения.

Среди спикеров — представители компаний Mitsubishi Heavy Industries, Çalık Holding, Rönesans Holding, China Energy International Group, Interbudmontazh Group, ASOS PROSES MAKINA, Bitdeer Technologies Group, DAMAC Properties, POSCO International, Hydro Middle East, ROSATOMи других. Это свидетельствует о растущем интересе к форуму со стороны стран Евразии и Ближнего Востока.

Растущий международный интерес

Международное внимание к трансформации Туркменистана продолжает усиливаться. Недавно опубликованный промо-ролик «Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана – CIET 2025» уже набрал свыше 14 миллионов просмотров в международных СМИ и социальных сетях, что демонстрирует огромный интерес к динамично развивающимся строительной и энергетической сферам страны.

Полное видео доступно по ссылке → https://www.instagram.com/reel/DPWNuWOAWIq/?igsh=MTJyaXJuMGo0eXh1dg==

К устойчивому и связанному будущему

Принимая гостей со всего мира, Аваза становится символом дальновидного курса Туркменистана — курса, основанного на инновациях, зелёных технологиях и международном партнёрстве. Форум CIET 2025 призван не только продемонстрировать новейшие достижения в области промышленности и энергетики, но и стать катализатором регионального сотрудничества, инвестиций и совместного процветания на пространстве Каспия и Центральной Азии.

///nCa, 2 ноября 2025 г. (материал предоставлен организаторами CIET 2025)