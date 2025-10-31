Строительство, промышленность и энергетика Туркменистана 2025: будущее создаётся на каспийском побережье

Аваза, Туркменистан — 3–4 ноября 2025 года в живописной национальной туристической зоне «Аваза» состоится Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана» CIET 2025, которая объединит более 1 080 делегатов из 55 стран под девизом «Умное строительство. Чистая энергия. Устойчивое будущее.»

Организаторами форума выступают Государственный концерн “Туркменхимия”, Министерство промышленности и строительного производства Туркменистана, Министерство энергетики Туркменистана, Министерство строительства и архитектуры Туркменистана, Государственное агентство по управлению строительством автомобильных дорог, а также Хякимлик города Ашхабада с ХО «Туркмен Энергия Форум (TEF)». CIET утвердился как ведущая национальная площадка для инвестиций, инноваций и делового сотрудничества.

Платформа международного взаимодействия

Форум отражает усиливающуюся роль Туркменистана как регионального центра устойчивого развития и зелёных технологий. В мероприятии примут участие представители крупнейших компаний, инвесторы и эксперты, чтобы обсудить новые возможности в строительной, промышленной, энергетической и химической сферах.

Среди почётных спикеров:

Эисаку Ито, президент и CEO, Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Ахмет Чалык, председатель правления, Çalık Holding

Эрман Ылыджак, председатель правления, Rönesans Holding

Сюэ Данфан, вице-президент, China Energy International Group Co. Ltd.

Владимир Петрук, управляющий директор, Interbudmontazh Group

Ондер Филиз, генеральный директор, ASOS PROSES MAKINA SANAYI VE TICARET A.Ş.

Также впервые в программе форума — компании Bitdeer Technologies Group (Сингапур) и DAMAC Properties (ОАЭ), демонстрирующие интерес международных высокотехнологичных и инфраструктурных инвесторов к Туркменистану.

Программа и выставка

Пленарная сессия под названием «Перспективы устойчивых инвестиций и взаимовыгодного сотрудничества в строительной, промышленной, химической и энергетической отраслях Туркменистана» задаст тон всем последующим обсуждениям.

В рамках форума состоятся четыре тематические сессии, посвящённые:

Важность перехода к зелёной энергетике и новые направления развития химической промышленности.

Новые тенденции в строительной и промышленной отраслях и сотрудничество, направленное на их диверсификацию

Роль государственно-частного партнёрства в развитии строительной, промышленной, химической, энергетической и дорожной отраслей

Внедрение современных инновационных технологий в строительной, промышленной, химической и энергетической отраслях и подготовка квалифицированных молодых специалистов

Одновременно пройдут B2B- и B2G-встречи, а также международная выставка, где более 50 компаний представят современные технологии и инженерные решения мирового уровня.

Аваза — символ современного Туркменистана

Проведение CIET 2025 в Авазе подчеркивает динамичное развитие региона. Современные залы и инфраструктура курорта создают идеальные условия для международного диалога.

Форум совпадёт с Днём работников строительства и промышленности Туркменистана. В рамках празднования состоятся открытия крупных инфраструктурных проектов: пройдут торжественные мероприятия — открытие нового автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл, закладка участка новой автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз до границы Казахстана, а также ввод карбамидного завода и водоочистного сооружения в Эсенгулы.

Курс на инновации и образование

Особое внимание будет уделено цифровизации, «умным» технологиям и инженерному образованию. В сотрудничестве с ведущими вузами страны CIET 2025 представит серию семинаров, направленных на развитие компетенций нового поколения специалистов.

Инвестиции, которые соединяют регионы

Участие компаний ROSATOM, POSCO International, Wirtgen Group и Fertecon (S&P Global) подтверждает значимость форума как моста между Центральной Азией, Каспийским регионом и Ближним Востоком.

CIET 2025 ожидается стать источником новых соглашений, контрактов и партнёрств, укрепляющих позиции Туркменистана как надёжного партнёра на евразийской арене.

Более подробную информацию о программе, спикерах и участии можно узнать на официальном сайте мероприятия: ciet-turkmenistan.com