Саммит США-Китай в Пусане: Подробности

nCa Report

Обзор

30 октября 2025 года президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу продолжительностью около часа сорока минут в международном аэропорту Кимхэ в Пусане, Южная Корея, что стало их первой личной встречей за шесть лет. Саммит состоялся по завершении азиатского турне Трампа по трем странам, в ходе которого он также посетил Малайзию и Японию.

Ключевые итоги и соглашения

Снижение тарифов

Трамп объявил, что снизит тарифы на китайский импорт с 20% до 10%, снизив общую ставку тарифов на китайские товары примерно с 57% до 47%. По данным Fox News, это сокращение было связано с обязательством Китая активнее работать над пресечением потока прекурсоров фентанила в Соединенные Штаты.



Редкоземельные материалы

Важнейшим прорывом стал контроль за экспортом редкоземельных элементов в Китае. Китай согласился приостановить на один год всеобъемлющий контроль за экспортом редкоземельных элементов, о котором, согласно многочисленным источникам, было объявлено 9 октября. Газета New York Times сообщила, что эти меры контроля за экспортом привели к резкой эскалации напряженности в начале месяца, поскольку Китай усилил свои позиции, объявив ограничения на продажу важнейших полезных ископаемых, необходимых почти для всех современных технологий.

Трамп охарактеризовал это как значительное достижение, заявив, что соглашение будет “регулярно продлеваться с течением времени”, сообщает CNBC. В рамках этой договоренности США согласились отложить введение правила, объявленного 29 сентября, согласно которому дочерние компании китайских компаний, владеющие контрольным пакетом акций, вносились бы в черный список юридических лиц.

Торговля сельскохозяйственной продукцией

Китай согласился немедленно начать закупки американских соевых бобов и другой сельскохозяйственной продукции, сообщает Fox News. NBC News предоставил более подробную информацию, сообщив, что министр финансов Скотт Бессент заявил, что Китай закупит 12 миллионов метрических тонн соевых бобов в период с сегодняшнего дня по январь в рамках соглашения о закупке 25 миллионов метрических тонн ежегодно в течение трех лет. Это было особенно важно, поскольку Китай с мая не закупал соевые бобы в США, вместо этого закупая их в странах Южной Америки.

Портовые сборы и морская торговля

По сообщению CNBC, США и Китай договорились на один год приостановить взимание пошлин с судов, которые заходят в порты друг друга.

Продление торгового перемирия

По данным New York Times, обе стороны договорились о продлении на один год перемирия для ограничения дополнительных тарифов, срок действия которого первоначально истекал 10 ноября.

Обсуждаемые темы

Кризис с фентанилом

Трамп подчеркнул приверженность Китая борьбе с незаконным оборотом фентанила. Трамп заявил, что Си Цзиньпин согласился “очень усердно работать”, чтобы воспрепятствовать ввозу фентанила в США, выразив уверенность в том, что “он будет очень усердно работать, чтобы остановить распространение смертей”, сообщает Fox News.

Украина

Трамп отметил, что Украина “выступила очень решительно”. По его словам, два лидера обсудили “совместную работу”, чтобы выяснить, могут ли они помочь положить конец войне, и обе стороны согласились работать вместе над этим вопросом, сообщают NBC News и NPR.

Будущие дипломатические визиты

Трамп объявил, что посетит Китай в апреле, а Си Цзиньпин после этого посетит Соединенные Штаты, либо в Палм-Бич, штат Флорида, либо в Вашингтон, округ Колумбия, сообщает CNBC.

Необсужденные темы

Несколько важных вопросов, в частности, отсутствовали в обсуждениях:

Тайвань

“Тема Тайваня так и не поднималась. На самом деле это не обсуждалось”, – сказал Трамп журналистам в эфире телеканала Air Force One, сообщает The Hill. Газета New York Times отметила, что это было важно. Издание предположило, что в качестве возможной уступки Пекина в официальном отчете о встрече Китай не упомянул Тайвань, который китайские лидеры обычно поднимают на встречах с американскими коллегами.

Чипы Blackwell от Nvidia.

Трамп заявил, что не обсуждался вопрос об одобрении продажи передовых чипов Nvidia Blackwell Китаю, заявив, что “мы говорим не о Blackwell. Об этом стало известно только вчера”, – сообщает The Hill.

TikTok

Хотя Министерство торговли Китая заявило, что Пекин будет сотрудничать с США для “решения вопросов, связанных с TikTok”, никаких дополнительных подробностей предоставлено не было, сообщает CNBC, и Трамп не упомянул TikTok во время своих комментариев журналистам.

Закупки российской нефти

Когда Трампа спросили об истории закупок Китаем российской нефти, он сказал, что “мы действительно не обсуждали нефть”, сосредоточившись вместо этого на попытках положить конец войне, сообщает The Hill.

Тон и риторика

Встреча характеризовалась сердечной риторикой обоих лидеров. Трамп назвал Си Цзиньпина “великим лидером великой страны” и “большим другом”, в то время как Си Цзиньпин сказал Трампу: “очень приятно видеть вас снова”, сообщает NPR.

Си Цзиньпин признал, что “для двух ведущих экономик мира время от времени возникают трения”, но подчеркнул, что Китай и США “все еще могут найти способы процветать бок о бок”, сообщает Fox News.

В официальном заявлении Китая Си Цзиньпин заявил, что “Китай и Соединенные Штаты должны быть партнерами и друзьями. Это то, чему нас научила история и что нужно реальности”, – говорится в обращении к обеим сторонам с призывом “придерживаться правильного курса” и избегать попадания “в порочный круг взаимного возмездия”, сообщает “Синьхуа”.

Трамп выразил большое удовлетворение встречей, заявив журналистам, что оценил бы ее “по шкале от нуля до 10 баллов, где 10 баллов – это лучшее, я бы сказал, что встреча прошла на 12 баллов”, сообщает NPR.

Аналитические перспективы

Влияние Китая

Газета New York Times предоставила аналитические материалы, свидетельствующие о том, что Китай добился значительных успехов. Воспользовавшись почти монополией Китая на редкоземельные металлы и его покупательной способностью по сравнению с американской соей, Си Цзиньпин добился от Вашингтона ключевых уступок — снижения тарифов, отмены портовых сборов с китайских судов и отсрочки введения экспортного контроля в США.

Джулиан Гевирц, бывший высокопоставленный чиновник по вопросам политики в отношении Китая в администрации Байдена, отметил, что “очевидно, что они становятся все более смелыми в применении рычагов воздействия и с радостью готовы пойти на любые уступки США”, сообщает New York Times.

Газета также цитирует Чжу Фэна, профессора Нанкинского университета, который отметил, что “после того, как Трамп начал свою торговую и тарифную войну, Китай был единственной страной, которая отвечала Соединенным Штатам ударом на удар”, предполагая, что самой большой победой Китая может стать то, что США дважды подумают, прежде чем вводить новые меры.

Ограниченные стратегические рамки

Джонатан Чин, научный сотрудник Института Брукингса и бывший аналитик ЦРУ, охарактеризовал подход США как “тактику без стратегии”, утверждая, что Китай “успешно организовал игру в “поимку крота” для администрации Трампа”, сообщает New York Times.

Николас Бернс, бывший посол США в Китае при администрации Байдена, описал результат как “непростое перемирие в долгой, все еще тлеющей торговой войне”, а не как всеобъемлющее соглашение, сообщает CNBC.

Опасения по поводу долговечности

Несколько аналитиков выразили скептицизм по поводу долговечности соглашений. Любой прогресс может быть легко сведен на нет действиями любой из сторон, которые могут быть истолкованы как нарушение соглашения, поскольку сделка, заключенная в прошлом месяце, была практически аннулирована, когда США расширили круг компаний, которым запрещен доступ к американским технологиям, сообщает New York Times.

Джа Ян Чонг, профессор Национального университета Сингапура, отметил, что это “проблемы, которые относительно легко решить, как и легко обвинить другую сторону в недобросовестности”, сообщает New York Times.

Восстановление статуса-кво

Газета New York Times предположила, что Си Цзиньпин, похоже, понял, что нужно Трампу — сделка, которую он мог бы преподнести как победу у себя дома, — даже несмотря на то, что Китай в значительной степени восстановил статус-кво, согласившись закупать соевые бобы и воздержаться от дальнейшего ограничения экспорта редкоземельных элементов.

Вывод

На саммите в Пусане были достигнуты ощутимые краткосрочные соглашения по тарифам, редкоземельным элементам и торговле сельскохозяйственной продукцией, что дало обеим сторонам временную отсрочку от эскалации напряженности. Однако важные стратегические вопросы остаются нерешенными, и аналитики задаются вопросом, является ли это фундаментальным сдвигом в американо-китайских отношениях или просто тактической паузой в продолжающейся конкуренции. Однолетний срок действия соглашения по нескольким ключевым положениям предполагает, что обе страны рассматривают его как временное соглашение, подлежащее пересмотру. /// nCa, 31 октября 2025 г. (фото – Синьхуа)