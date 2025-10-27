Встреча Посла Туркменистана с Генеральным директором МИД Румынии

24 октября 2025 года в Министерстве иностранных дел Румынии состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Туркменистана в Румынии А.Аннаева с Генеральным директором Министерства иностранных дел Румынии, господином Даном Янку.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Было отмечено поступательное развитие туркмено-румынских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии.

Отдельное внимание было уделено вопросам политического диалога, в том числе предстоящим консультациям между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Стороны также обменялись мнениями по вопросам экономического и научно-технического взаимодействия, выразив заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерских связей и реализации совместных проектов.

Была отмечена важность сотрудничества в сфере транзитно-транспортных коммуникаций, в частности, продвижения инициатив по развитию коридора, соединяющего Каспийское и Чёрное моря.

В ходе встречи также было уделено отдельное внимание рассмотрению текущих консульских вопросов, касающихся граждан Туркменистана, проживающих и обучающихся в Румынии.

По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении традиционно дружественных связей и развитии плодотворного сотрудничества между Туркменистаном и Румынией. ///nCa, 27 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)