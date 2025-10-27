Всемирный банк: Европа и Центральная Азия должны инвестировать в создание рабочих мест, чтобы стимулировать экономический рост

Экономический рост в Европе и Центральной Азии замедлился, но регион остается устойчивым, несмотря на продолжающиеся глобальные и региональные проблемы, говорится в пресс-релизе Всемирного банка, опубликованном 7 октября 2025 года.

Ожидается, что региональный ВВП вырастет на 2,4 процента в реальном выражении в этом году по сравнению с 3,7 процента в 2024 году. Замедление темпов роста в основном обусловлено более слабыми темпами экономического роста в Российской Федерации.

Без учета России, на долю которой приходится около 40% производства в регионе, экономический рост, вероятно, останется относительно стабильным и составит около 3,3% в этом и следующем годах.

Необходимы решительные реформы

“Развивающимся экономикам региона необходимо провести смелые реформы, чтобы обеспечить устойчивый рост производительности, объема производства и рабочих мест, что соответствует меняющейся демографической ситуации в регионе и позволяет использовать их естественные преимущества”, – сказала Антонелла Бассани, вице-президент Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

Бассани подчеркнула важность укрепления частного сектора, улучшения образования и расширения связей на международном, региональном и внутреннем уровнях, одновременно привлекая больше частного капитала.

“Задача региона заключается в расширении возможностей трудоустройства и преобразовании низкоквалифицированных рабочих мест в рабочие места высокого качества”, – добавила она.

Инфраструктура и бизнес-среда являются ключевыми факторами создания рабочих мест

В докладе, посвященном созданию рабочих мест, особое внимание уделяется тому, что инвестиции в инфраструктуру, улучшение бизнес-среды и мобилизацию частного капитала будут иметь решающее значение для повышения производительности.

Странам необходимо начать с инвестирования в основу создания рабочих мест — физическую и кадровую инфраструктуру. Также необходимо повысить качество образования, особенно профессионального и высшего.

Среди женщин и молодежи все еще существует неиспользованный потенциал, который недостаточно представлен в рабочей силе.

Проблемы с качеством рабочих мест

За последние десятилетия в регионе было создано значительное количество рабочих мест, однако замедление экономического роста, низкая производительность и слабые темпы реформ усугубляют проблемы с трудоустройством.

Хотя за последние 15 лет занятость в странах ЕЦА увеличилась на 12%, особенно в сфере услуг, на которые в настоящее время приходится более половины рабочих мест, в докладе отмечается, что больше всего возможностей было предоставлено на относительно низкоквалифицированных работах с ограниченным потенциалом заработка.

Демографическое давление растет

Демографические проблемы угрожают устойчивости рынка труда. По прогнозам, в ближайшие десятилетия численность населения трудоспособного возраста сократится на 17 миллионов человек, причем это сокращение будет сосредоточено в Восточной и Центральной Европе и на Западных Балканах.

В Центральной Азии и Турции численность населения трудоспособного возраста будет расти, что окажет иное давление на рынок труда.

Структурные препятствия ограничивают потенциал ЕЦА, такие как обилие мелких фирм, которые редко расширяются, неразвитые рынки кредитования и венчурного финансирования, неэффективные системы образования и профессиональной подготовки, слабая конкуренция и государственные предприятия (ГП), которые снижают динамизм бизнеса и эффективность рынка.

Индивидуальные решения для каждой страны

“Каждая страна может адаптировать свой подход к наилучшему использованию своих активов — человеческих талантов, физической инфраструктуры, институтов и природных ресурсов”, – сказал Ивайло Изворски, главный экономист Всемирного банка по Европе и Центральной Азии.

“Расширение возможностей трудоустройства может принести пользу практически всем работникам, поскольку в разных отраслях требуются разные навыки. Сосредоточение внимания на этих областях дает директивным органам реальный шанс решить проблему создания рабочих мест и обеспечить экономический рост”, – добавил Изворски.

С полным отчетом Всемирного банка о рабочих местах и процветании в регионе Европы и Центральной Азии можно ознакомиться по ссылке https://www.worldbank.org/en/region/eca/publication/europe-and-central-asia-economic-update . /// nCa, 27 октября 2025 г. (инфографика nCa)