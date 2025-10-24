В Ашхабаде прошел семинар для специалистов телефона доверия и социальных работников

С 21 по 23 октября 2025 года в Ашхабаде Представительство Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) в Туркменистане организовал трехдневный семинар по укреплению потенциала служб Телефона Доверия и социальных работников Служб поддержки семей при Национальном обществе Красного полумесяца Туркменистана.

В ходе семинара, в котором приняли участие специалисты из всех регионов страны, были обсуждены вопросы предоставления специализированных социальных услуг, в частности, оказание услуг по сопровождению случаев домашнего насилия, ведение сложных случаев, включая вопросы методологии и алгоритмов работы в таких ситуациях.

Основное внимание было уделено развитию практических навыков. Участники освоили основы ведения учетной и отчетной документации. Кроме того, большое внимание было уделено безопасности и поддержке пострадавших женщин: специалисты обучались разработке индивидуального плана безопасности, техникам информирования абонентов и алгоритму оценки риска.

В рамках блока кризисного консультирования были рассмотрены особенности кризисного вмешательства, работы с пострадавшими женщинами, а также взаимодействия с государственными органами.

Семинар проводили специалисты ОО Кейик окара – общественное объединение в Туркменистане, которое занимается просветительской и образовательной деятельностью и более 12 лет работает в области поддержки уязвимых групп населения и, в частности, женщин, пострадавших от домашнего насилия. ///nCa, 24 октября 2025 (в сотрудничестве с ЮНФПА Туркменистан)