SOCAR – Генеральный партнёр OGT 2025: укрепление стратегического сотрудничества в энергетике

SOCAR выступает в качестве Премьер-Партнёра 30-й Международной конференции и выставки «Нефть и газ Туркменистана – 2025» (OGT 2025), которая пройдёт 22–24 октября 2025 года в Ашхабаде. Его Превосходительство Ровшан Наджаф, Президент SOCAR, примет участие в пленарной сессии, где будет подчеркнута стратегическая важность сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном в энергетическом секторе.

Являясь одной из крупнейших и наиболее известных энергетических компаний региона, SOCAR осуществляет деятельность в сферах разведки, добычи, транспортировки, переработки, химического производства, маркетинга, розничной торговли топливом, распределения газа и развития возобновляемых источников энергии. Компания работает более чем в 15 странах и вносит значительный вклад в устойчивое развитие и энергетическую безопасность на национальном, региональном и международном уровнях, укрепляя своё богатое нефтегазовое наследие с помощью передовых технологий и профессиональных компетенций. В соответствии с утверждённой Корпоративной стратегией SOCAR до 2035 года, долгосрочное видение компании направлено на развитие деятельности через цифровизацию, инновации и переход к «зелёной» энергетике.

OGT 2025 организована Государственными концернами «Туркменгаз» и «Туркменнефть» и Государственной корпорацией «Туркменгеология» в партнёрстве с Туркменским энергетическим форумом. SOCAR уверена, что после подписания Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Туркменистана по совместной разведке и разработке углеводородного месторождения Достлук, компания сыграет ключевую роль в укреплении торговых и энергетических связей между двумя странами.

Мероприятие соберёт руководителей национальных нефтегазовых компаний, ведущих международных и финансовых организаций, а также представителей крупнейших энергетических корпораций, чтобы обсудить стратегии достижения будущего с нулевыми выбросами метана.

Более подробная информация доступна на официальном сайте: ogt-turkmenistan.com