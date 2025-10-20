Юная представительница Туркменистана стала участницей благотворительного фестиваля «Белая трость» в Москве 

15 октября в Москве прошел ежегодный благотворительный фестиваль «Белая трость», приуроченный к Международному дню белой трости — символу независимости и свободы людей с нарушением зрения. Это событие стало не только ярким культурным праздником, но и важной платформой для объединения талантливых детей из разных стран, артистов и всех, кто верит в силу искусства и инклюзивности.

Туркменская общественная организация «Yenme» традиционно приняла участие в фестивале, привнося в него тепло и душевность. Особое внимание зрителей привлекло выступление юной Ширин Джумаевой, которая вместе с известным певцом Марком Тишманом исполнила трогательную песню «Свети». Их дуэт вызвал бурные аплодисменты и глубоко тронул сердца всех присутствующих.

Выступления на одной сцене с такими звездами российской эстрады, как Лариса Долина, Валерия, Александр Буйнов, Родион Газманов, Денис Клявер и другие, стали для юных участников уникальным опытом. Эти моменты навсегда останутся в их памяти как свидетельство признания их таланта и принадлежности к большому миру искусства.

Фестиваль «Белая трость» создает пространство, где свет души каждого ребенка, независимо от его особенностей, может сиять и вдохновлять окружающих. Это событие подчеркивает важность инклюзивности и показывает, как искусство способно объединять людей.

Организация «Yenme» выражает благодарность Фонду Дианы Гурцкая «По зову сердца» за возможность стать частью этого значимого события, которое ежегодно дарит надежду и вдохновение. ///nCa, 20 октября 2025 г. (фото – социальные сети Организации “Yenme”)