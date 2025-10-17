Технологии и торговля: Петербургская Биржа и Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана заключили соглашение о партнерстве.

Петербургская Биржа и Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана (ГТСБТ) подписали соглашение о технологическом и маркетинговом сотрудничестве. Документ подписан в рамках 13-го заседания российско-туркменской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, состоявшегося в Ашхабаде.

Соглашение направлено на расширение географии, увеличение количества участников биржевых торгов на двух биржах и экономического потенциала товарных рынков сторон, развитие новых технологий организованных торгов.

В соответствии с документом, стороны будут сотрудничать по следующим направлениям:

техническая модернизация программных продуктов для биржевых торгов, обмен результатами технологических исследований;

развитие современных форм и методов торговли;

проведение маркетинговых исследований на рынках России и Туркменистана, обмен результатами;

совместное продвижение торгов отдельными биржевыми товарами;

совместные проекты по организации торгов и созданию биржевых продуктов.

«Сотрудничество с Государственной товарно-сырьевой биржей Туркменистана послужит укреплению взаимодействия между предпринимательскими структурами наших стран. Кроме того, документ стратегически важен с точки зрения логистики и развития трансграничной торговли на евразийском континенте. В конечном итоге наша работа станет основой для формирования единого рыночного и информационного пространства», – считает Президент Петербургской Биржи Игорь Артемьев.

«В ближайшее время мы организуем взаимные визиты делегаций для обмена опытом, лучшими практиками в области биржевых технологий. У нас большие планы по маркетинговым исследованиям, информационному обмену о товарах, которые торгуются на наших рынках. На этой основе мы выйдем на трек организации непосредственно межбиржевой торговли», – прокомментировал Председатель Правления Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана Батыр Волсахатов.

Государственная товарно-сырьевая биржа Туркменистана (ГТСБТ), созданная в 1994 году, является важнейшим экономическим институтом страны. Биржа выполняет функцию главного органа государственного регулирования экспортно-импортных операций. ГТСБТ интегрирована в международную экономическую систему. В рамках биржевой торговли продукция местного производства экспортируется в другие страны. В перечень этих товаров входят нефтепродукты, хлопок-волокно, продукция текстильной и химической промышленности.

Петербургская Биржа – крупнейшая товарная биржа России, организующая биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, нефтехимии, природного газа, СУГ, металлов, леса и стройматериалов, минеральных удобрений и сельскохозяйственных товаров, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года. Центральный офис Биржи находится в Москве.///nCa, 17 октября 2025 г.