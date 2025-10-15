СНГ: Экономическое единство ради общего будущего

Содружество Независимых Государств на протяжении тридцати лет остается одной из ключевых площадок для развития взаимовыгодных экономических связей между постсоветскими странами. Несмотря на внешние вызовы и различие национальных приоритетов, потенциал сотрудничества между государствами СНГ продолжает усиливаться, обретая новые формы – от масштабных инвестиционных программ и промышленных коопераций до углубления интеграции в сфере транспорта, энергетики и цифровой экономики.

Наиболее показательно динамика взаимодействия прослеживается на примере Республики Узбекистан, активно развивающей торгово-экономические отношения со всеми странами Содружества.

Россия и Узбекистан: Локомотив СНГ

Узбекско-российское сотрудничество сегодня является опорой всего экономического взаимодействия в пространстве СНГ. Россия – крупнейший торговый партнер Узбекистана: товарооборот за 2024 год достиг $11,6 млрд, а за восемь месяцев 2025 года – $8,3 млрд с ростом на 6,5%.

В основе партнёрства – свободная торговля, промышленная кооперация и масштабные инвестиционные программы. Совместный портфель включает проекты в энергетике, машиностроении, химической и пищевой промышленности. В Узбекистане работают более 3 000 предприятий с участием российского капитала, а ежегодные выставки «ИННОПРОМ. Центральная Азия» превратились в символ промышленной интеграции двух стран.

Развиваются транспортные коридоры, логистика, образование и цифровые технологии. Таким образом, Россия и Узбекистан формируют фундамент для новой модели экономического взаимодействия в СНГ, где промышленная кооперация и инновации становятся основой устойчивого роста.

Казахстан: стратегический партнер и сосед

Взаимоотношения между Узбекистаном и Казахстаном – пример того, как географическая близость превращается в экономическое преимущество. Межправительственная комиссия двух стран работает с 1997 года, и сегодня товарооборот превышает $7 млрд, с устойчивым ростом экспортных операций.

Созданы 1157 предприятий с казахстанским капиталом в Узбекистане и более 5400 узбекских компаний в Казахстане. Сотрудничество активно развивается в торговле, строительстве, ИТ-услугах и логистике. Особое значение имеют межрегиональные форумы, последний из которых, прошедший в Самарканде, завершился подписанием дорожной карты и крупного пакета контрактов.

Узбекистан и Казахстан формируют единое экономическое пространство Центральной Азии, укрепляя роль региона как моста между Европой и Азией.

Беларусь: промышленная кооперация и технологический обмен

Беларусь – один из важнейших промышленных партнёров Узбекистана. Товарооборот за январь–август 2025 года составил $599,7 млн (+34,3%), при этом активно развиваются совместные предприятия в фармацевтике, машиностроении, производстве стройматериалов и текстиля.

Форумы регионов, заседания рабочих групп по сельскому хозяйству и бизнес-форумы с участием женских предпринимательских организаций демонстрируют высокий уровень доверия и институциональной координации. Объём белорусских инвестиций в Узбекистане растёт ежегодно – до конца года планируется $107 млн в 2025-м.

Азербайджан: союзничество и совместные проекты

С Азербайджаном отношения приобрели союзнический характер – в 2024 году подписано Соглашение о союзнических отношениях. Страны активно развивают совместные проекты в машиностроении, энергетике, металлургии и логистике.

В 2024 году товарооборот составил $253,5 млн, а к августу 2025 года – $177,7 тыс. (+18,2%). В Узбекистане функционируют 280 предприятий с азербайджанским капиталом.

Особое внимание уделяется транспортным коридорам через Каспий и порт Алят, где транзит узбекских грузов в 2024 году вырос на 26%, что укрепляет стратегическую роль Азербайджана как логистического хаба региона.

Таджикистан и Кыргызстан: добрососедство и региональная интеграция

С Таджикистаном и Кыргызстаном Узбекистан выстраивает стратегию «экономики добрососедства».

Товарооборот с Таджикистаном в 2024 году составил $702,7 млн, при этом действует Узбекско-Таджикская инвестиционная компания с уставным капиталом $100 млн. Ведется реализация проектов в промышленности, транспорте и строительстве.

С Кыргызстаном взаимная торговля достигает $846 млн, в Узбекистане работают 309 совместных предприятий. Активно действуют программы стратегического партнёрства до 2030 года, формируются новые логистические маршруты и создаются приграничные индустриальные зоны.

Армения и Грузия: новые направления делового диалога

Отношения Узбекистана с Арменией и Грузией выходят на новый уровень.

С Арменией за последние пять лет товарооборот вырос в четыре раза, реализуются проекты в фармацевтике, пищевой и текстильной промышленности.

С Грузией товарооборот достиг $182,5 млн, при этом растёт доля экспорта и формируется транспортная логистика через черноморские порты. Действует Межправительственная комиссия, а сферы сотрудничества расширяются в энергетике и туризме.

Итоги и перспективы

Опыт Узбекистана показывает: сотрудничество в рамках СНГ остаётся важнейшим фактором устойчивого развития и экономической стабильности региона.

Общая договорно-правовая база, свободная торговля, межправительственные комиссии, форумы регионов и совместные инвестиционные фонды создают прочную основу для углубления интеграции.

Укрепление экономических связей между странами Содружества – это не только вопрос статистики и контрактов, но и показатель доверия, политической воли и стремления к общему будущему.

СНГ сегодня становится не просто наследием постсоветского пространства, а современной площадкой для формирования нового экономического порядка – основанного на равноправии, партнёрстве и взаимной выгоде. ///nCa, 15 октября 2025 г. (в сотрудничестве с Посольством Узбекистана в Туркменистане)