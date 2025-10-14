Комментарий nCa

В мире, который все еще страдает от пандемий, конфликтов и экономической неопределенности, последний доклад Gallup “Состояние эмоционального здоровья в мире за 2025 год” проливает яркий свет на то, как наши коллективные чувства переплетаются с более широкими проблемами мира и здоровья.

Основанный на более чем 145 000 интервью в 144 странах, отчет, опубликованный в партнерстве со Всемирным саммитом по здравоохранению, раскрывает глубокую связь между повседневными эмоциями, глобальной стабильностью и физическим благополучием. Дело не только в том, хорошо или плохо мы себя чувствуем; дело в том, что негативные эмоции, такие как беспокойство, стресс и гнев, сигнализируют о более глубоких разломах в обществе, которые подрывают системы здравоохранения и подпитывают нестабильность.

В докладе ясно говорится: мир — это не абстрактный идеал, а основополагающий фактор, определяющий эмоциональное и физическое здоровье.

Как отмечает Gallup, “Мир, здоровье и эмоциональное благополучие – это не отдельные результаты. Они тесно взаимосвязаны и усиливают друг друга”. В нестабильных районах или районах, охваченных конфликтами, негативные эмоции усиливаются, что увеличивает риски для здоровья и сокращает продолжительность жизни.

Например, анализ сопоставляет эмоциональные данные Gallup с Глобальным индексом мира Института экономики и мира (который измеряет отсутствие насилия) и Индексом позитивного мира (который оценивает такие структуры, как справедливое управление, которые поддерживают долгосрочную стабильность).

Выводы? Печаль, беспокойство и гнев гораздо более распространены в менее мирных странах, даже после учета таких экономических факторов, как ВВП. “Негативные эмоции являются явными признаками хрупкости мира”, — говорится в докладе, подчеркивая, что эти чувства не мимолетны – они способствуют хроническим заболеваниям и разрушению общества.

‘State of the World’s Emotional Health 2025’

https://www.gallup.com/analytics/349280/state-of-worlds-emotional-health.aspx?utm_source=public_sector&utm_medium=email&utm_campaign=global_emotions_report_october_1_10132025&utm_term=information&utm_content=read_the_report_cta_1

Глобальные тенденции вызывают тревогу.

В 2024 году 39% взрослых сообщили, что накануне испытывали сильное беспокойство, что на пять процентов больше, чем десять лет назад, в то время как 37% испытывали значительный стресс. Физическая боль затронула 32% респондентов, печаль — 26%, а гнев – 22%, что выше, чем в 2014 году.

Это не просто цифры; это человеческий опыт, который “сужает кругозор людей и подрывает их способность справляться с трудностями”, делая общество более уязвимым к беспорядкам. В докладе освещаются такие горячие точки, как Чад, Сьерра-Леоне и Ирак, где конфликты и нестабильность приводят к рекордно высокому уровню гнева и печали. В Украине уровень беспокойства вырос с 31% в 2021 году до 57% в 2025 году, что свидетельствует о том, как кризисы усиливают эмоциональное бремя.

С другой стороны, положительные эмоции, такие как чувство уважения (88% во всем мире), смех (73%) и удовольствие (73%), остаются стабильными или даже усиливаются, оказываясь более устойчивыми. Но даже здесь мир играет свою роль: радость и уважение менее распространены в регионах, где царит насилие или нестабильность.

В докладе также подчеркивается демографическое неравенство: женщины испытывают больше печали, беспокойства и боли, в то время как молодые люди борются с гневом, а люди среднего возраста — со стрессом. В конечном счете, Gallup утверждает, что лидеры должны относиться к эмоциям как к “ведущим индикаторам” риска, интегрируя миростроительство со стратегиями в области здравоохранения для обеспечения устойчивого благополучия.

В связи с этой взаимосвязью возникает вопрос: как нам культивировать мир, который лежит в основе улучшения здоровья и эмоциональной стабильности? Одной из убедительных моделей является политика постоянного нейтралитета, примером которой является Туркменистан.

Нейтралитет Туркменистана, принятый в 1995 году и признанный Организацией Объединенных Наций в таких резолюциях, как A/RES/50/80, обязывает страну к неприсоединению в конфликтах, поощряя вместо этого диалог и сотрудничество.

Этот подход не просто защитный — он проактивный, рассматривающий нейтралитет как инструмент обеспечения глобальной безопасности и устойчивого развития. В результате Туркменистан избежал вовлечения в региональные споры, сосредоточившись вместо этого на экономическом росте и международном партнерстве, которые укрепляют мир.

Заслуживают внимания инициативы Туркменистана в этой области. Страна возглавляет усилия ООН, включая недавнее включение специального пункта повестки дня “Нейтралитет во имя мира и безопасности” в повестку дня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи. Туркменистан также выступает за принятие резолюций о своем постоянном нейтралитете, последняя из которых была принята консенсусом в марте 2025 года в рамках повестки дня в области миростроительства. Эти усилия подчеркивают роль нейтралитета в “поддержании и укреплении международного мира, безопасности и устойчивого развития”, как отмечается в документах ООН.

Придавая приоритетное значение справедливому распределению ресурсов, эффективному управлению и социальной сплоченности — ключевым элементам Индекса позитивного мира — Туркменистан демонстрирует, как нейтралитет может создать стабильные условия, которые Gallup считает необходимыми для снижения негативных эмоций и улучшения показателей здоровья.

Забегая вперед, отметим, что в 2025 году исполняется 30 лет нейтралитету Туркменистана, что совпадает с объявленным ООН Международным годом мира и доверия – годом, который Туркменистан способствовал развитию глобального диалога. Прекрасной возможностью для достижения этих целей является предстоящий Международный форум по вопросам мира и доверия, который состоится 12 декабря в Ашхабаде.

На этом мероприятии мировые лидеры, дипломаты и эксперты соберутся вместе, чтобы обсудить стратегии достижения прочного мира, опираясь на такие темы из доклада Gallup, как интеграция эмоционального здоровья в политику. Это возможность рационализировать усилия, превратив полученные на основе данных выводы в практические обязательства по созданию более мирного и здорового мира во всем мире.

По сути, доклад Gallup напоминает нам о том, что истинное благополучие проистекает из мира. Используя такие модели, как нейтралитет Туркменистана, — посредством инициатив, способствующих диалогу, а не разделению, — мы можем преодолеть эмоциональную напряженность, в которой находится мир. Ашхабадский форум мог бы стать катализатором, доказав, что коллективные действия во имя мира – это не просто идеализм; они жизненно важны для нашего общего здоровья и будущего. /// nCa, 14 октября 2025 г.