Уникальная резиденция для танцоров из Туркменистана прошла в Алматы в рамках проекта «Dance Turkmenistan!»

С 22 сентября по 3 октября 2025 года в Алматы театр Jolda Dance Theatre провел межкультурную танцевальную резиденцию для танцоров и хореографов из Туркменистана. Это значимое событие стало частью многокомпонентного проекта «Dance Turkmenistan!», направленного на развитие современного танца в регионе.

Проект реализуется Французским институтом в Туркменистане в партнерстве с Министерством культуры Туркменистана, Представительством Европейского Союза, Посольствами Франции и Италии в Туркменистане, а также Goethe-Institut в Казахстане.

Цель резиденции — создание пространства для обмена опытом, нетворкинга и совместного творчества. В течение двух недель участники работали с кураторами, посещали мастер-классы местных специалистов в сфере танца, знакомились с представителями театрального и танцевального сообществ. Под наставничеством кураторов они доработали собственные идеи и разработали эскизы перформансов, которые были представлены на итоговом открытом показе 3 октября.

Участники познакомились с деятельностью Jolda Dance Theatre, Театра современного танца «Самрук», Teatro89, Almaty Creative, культурного пространства «Transforma», Театра «ArtKoshe», Almaty Museum of Arts, Центра современной культуры «Целинный», а также с художницей по костюмам Тамарой Саид, композитором и саунд-художницей Эллой Байысбаевой, режиссером и мультидисциплинарным художником Марком Куклиным.

Jolda Dance Theatre — современная танцевальная компания Казахстана, известная смелыми экспериментами и международными проектами. В ее портфолио — сотрудничество с Goethe-Institut Kazakhstan, Посольством Франции, Indrive, участие в TEDxAstana и TEDxAlmaty, показы на премиях Steppe Awards, Alternativa, Ballet Globe.

Резиденция была профинансирована EUNIC — сетью национальных культурных институтов стран Европейского Союза — в рамках программы «European Spaces of Culture». Эта инициатива экспериментирует и внедряет инновационные модели культурного сотрудничества между европейскими деятелями — членами EUNIC и представительствами ЕС — и местными партнерами в странах за пределами ЕС, реализуя стратегический подход ЕС к международным культурным отношениям. ///nCa, 3 октября 2025 г.