Национальный Лидер Туркменистана поздравил Спикера верхней палаты России

7 апреля 2026 года, состоялся телефонный разговор между Национальным Лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Об этом сообщает Государственное Информационное Агентство TDH.

Аркадаг Бердымухамедов от себя лично и от имени Президента Сердара Бердымухамедова поздравил спикера верхней палаты российского парламента с 77-летием, пожелав крепкого здоровья, счастья и больших успехов в государственной, политической и международной деятельности.

Отметив, что Валентину Матвиенко знают и уважают как выдающегося государственного деятеля, мудрого политика и в первую очередь как искреннего, давнего друга Туркменистана, Бердымухамедов подчеркнул огромный личный вклад Председателя Совета Федерации в укрепление уз дружбы между Туркменистаном и Россией, а также в наращивание разнопланового двустороннего сотрудничества.

Бердымухамедов отметил особую роль Матвиенко в развитии широкого межпарламентского диалога в мире, дальнейшем расширении гуманитарных связей, придании нового содержания и форм международному женскому движению.

Выразив признательность за поздравления, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации подчеркнула значительный вклад Национального Лидера в дальнейшем укреплении традиционно дружественных отношений между Российской Федерацией и Туркменистаном на основе взаимного уважения. ///nCa, 7 апреля 2026 г.