Энергетическая стратегия Китая: портфель активов и влияние на рынке газа

Гёкче Нур Атаман, специалист по инвестициям в энергетику

Рынок природного газа Китая переходит от структуры предложения, ориентированной на внутренние ресурсы, к фазе ребалансировки с опорой на импорт. Структура импорта природного газа в стране не зависит от одного поставщика; напротив, она основана на диверсифицированной и многоуровневой портфельной стратегии, охватывающей как трубопроводный газ, так и сжиженный природный газ (СПГ). Это дает Китаю значительную переговорную силу на мировом газовом рынке. В то время как страна удовлетворяет примерно 40% своего спроса на газ за счет импорта, существенная часть этих поставок приходится на СПГ, доставляемый морскими путями, а остальное обеспечивается за счет трубопроводов.

Структура портфеля поставщиков

Что касается трубопроводного газа, крупнейшим поставщиком Китая является Центральная Азия — в частности, Туркменистан, на долю которого приходится около 45% китайского трубопроводного импорта. Далее следует Россия, чья доля приближается к диапазону 35–40%, в то время как Казахстан, Узбекистан и Мьянма также поставляют в систему меньшие объемы.

В сегменте сжиженного природного газа (СПГ) лидирующую позицию с большим отрывом занимает Австралия. За ней следуют такие производители, как Катар, Россия, Малайзия, Индонезия и, периодически, США. При этом одна только Австралия способна обеспечить примерно треть всего импорта СПГ. Такая структура наглядно демонстрирует, что Китай сознательно придерживается стратегии диверсификации источников и стремится избежать чрезмерной зависимости от какого-либо одного поставщика.

Долгосрочное сотрудничество с Россией, в частности, играет критически важную роль в обеспечении безопасности поставок Китая. Согласно заявлению китайской государственной газовой компании, дополнительные потоки газа, поставляемые по трубопроводу «Сила Сибири», и стабильные объемы из российского проекта «Арктик СПГ 2» способны с избытком компенсировать потенциальные перебои в поставках из Катара. Учитывая, что катарский СПГ составляет лишь около 6% от ежегодного потребления газа в Китае (которое достигает примерно 400 млрд кубометров), подобные сбои окажут ограниченное влияние на энергетическую безопасность страны.

В данном контексте выделяются два ключевых фактора. Первый — это многоуровневый портфель поставок Китая, который стратегически сочетает трубопроводный газ и источники СПГ. Это позволяет стране сохранять рыночную стабильность перед лицом региональных геополитических рисков и потенциальной напряженности в Ормузском проливе. Второй фактор — хранение. В последние годы, и особенно в течение последнего года, предшествовавшего обострению конфликта между США, Израилем и Ираном, Китай накопил значительные запасы нефти. Сегодня эти запасы, по оценкам, покрывают примерно от 110 до 140 дней потребления.

Китай не включен в систему принятия решений Международного энергетического агентства (МЭА) относительно использования стратегических нефтяных резервов, и ожидать его включения не стоит. Тем не менее, стране доступны коммерческие запасы, и нефтеперерабатывающие заводы могут использовать эти ресурсы по мере необходимости.

Что касается стороны спроса, Китай добился значительных успехов в электрификации транспортного сектора, что привело к тенденции снижения спроса на бензин и дизельное топливо. Хотя это не обеспечивает Китаю полную изоляцию от внешних шоков, такая трансформация служит важным буферным механизмом. В целом система обладает гибкостью и альтернативами. Отдельные сектора и регионы могут пострадать сильнее других, но общая перспектива на данный момент остается контролируемой. Решающим фактором станет продолжительность перебоев с поставками на Ближнем Востоке.

Категории контрактов

С точки зрения структуры контрактов импортный портфель Китая делится на две категории: контракты на трубопроводный газ и контракты на СПГ.

В сегменте трубопроводного газа соглашения с Россией носят преимущественно долгосрочный характер и имеют привязку к ценам на нефть. Газ, транспортируемый по трубопроводу «Сила Сибири», оценивается по долгосрочным механизмам «бери или плати» (take-or-pay), аналогичным традиционным европейским контрактам. Цена обычно привязана к стоимости нефти, что делает её менее подверженной волатильности спотового рынка. Газ из Центральной Азии следует схожей структуре, опираясь на долгосрочные и преимущественно нефтепродуктовые механизмы ценообразования, что обеспечивает Китаю как надежность поставок, так и стабильность цен.

Напротив, сегмент СПГ представляет собой более гибридную структуру. Национальные компании Китая — China National Petroleum Corporation (CNPC), China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec) и China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) — подписали долгосрочные контракты на поставку СПГ с такими производителями, как Катар и Австралия. Многие из этих контрактов включают формулы с привязкой к цене на нефть, в частности, к марке Brent.

Тем не менее, в последние годы китайские покупатели стали более активными на спотовом рынке СПГ, разрабатывая краткосрочные и даже ориентированные на арбитраж торговые стратегии. Это указывает на то, что Китай постепенно отходит от чисто нефтепродуктовой структуры контрактов в пользу более гибких и рыночных механизмов ценообразования, таких как Japan Korea Marker (JKM) и спотовые цены на СПГ, хотя переход к этой модели еще не завершен полностью.

Таким образом, китайская модель импорта газа представляет собой сочетание двух различных систем. С одной стороны — долгосрочные, привязанные к нефти поставки трубопроводного газа из таких стран, как Россия и Туркменистан, что гарантирует безопасность снабжения. С другой стороны — потоки СПГ из Австралии, Катара и других стран-производителей, которые частично привязаны к нефти, но все больше подвержены динамике спотового рынка.

Эта гибридная структура обеспечивает Китаю как оптимизацию цен, так и геополитическую гибкость. Одновременно с этим она сигнализирует о наступлении новой эры, в которой формирование мировых цен на газ больше не зависит исключительно от западных хабов, таких как Title Transfer Facility (TTF) и Henry Hub.

Проблемы транспортировки и ценообразования

Помимо доступности ресурсов в Азии, транспортировка газа остается значительно более сложной задачей. Северный морской путь вдоль арктического побережья России — кратчайший маршрут к азиатским покупателям, однако он открыт для морского судоходства лишь часть года. Потенциальная стратегия России по прекращению поставок СПГ в Европу и перенаправлению партий в Азию была бы трудна в реализации из-за долгосрочных контрактных обязательств и необходимости в более крупном флоте танкеров ледового класса. В остальное время грузы, направляющиеся в Азию, должны проходить либо через Суэцкий канал, либо в обход мыса Доброй Надежды, что, согласно данным и прогнозам по судоходству, может занять в два раза больше времени в зависимости от маршрута.

С начала марта Россия избегает маршрута через Суэцкий канал после инцидента с пожаром на борту танкера-газовоза с российским грузом у берегов Ливии. Москва охарактеризовала произошедшее как атаку украинских морских беспилотников, запущенных с ливийского побережья, в то время как Украина не делала официальных заявлений по этому вопросу.

Отмечается, что после кризиса на Ближнем Востоке перенаправление потоков в Азию будет жизнеспособным только при условии значительных скидок из-за резкого роста ставок фрахта на перевозку СПГ. Учитывая рост мировых цен на СПГ, даже существенные дисконты на российский газ могут сделать его дорогим для чувствительных к цене азиатских покупателей, особенно в Китае. Будучи основным клиентом России, Китай мог бы поглотить дополнительные объемы российского СПГ, но он, вероятно, потребует значительных ценовых скидок.

Хотя катарский СПГ составляет лишь ограниченную долю в общем спросе Китая на газ, последние события влияют как на цены, так и на поставки. Несмотря на то, что Китай справляется с этими последствиями в контролируемом режиме, ожидается, что их влияние будет ощущаться во всей системе в ближайшие месяцы. Покупатели, имеющие долгосрочные контракты на СПГ с привязкой к нефти (которые составляют большинство соглашений по СПГ), начнут замечать влияние растущих цен на нефть в ценах на газ в течение трех-шести месяцев. Контракты Китая на трубопроводный газ также привязаны к нефти, но с более длительным эффектом запаздывания (лагом); это указывает на то, что высокие цены на нефть будут ощущаться в течение всего года и могут привести к появлению новых стратегий оптимизации цен.

Однако последствия не ограничиваются только ценами. Из-за роста спотовых цен на СПГ в Азии замена утраченных объемов поставок в краткосрочной перспективе станет более сложной задачей. Ожидается, что основное бремя этих потерь ляжет на промышленный сектор, в частности на химическую промышленность, которая играет центральную роль в потреблении газа в Китае.///первоначально опубликовано Daily Sabah (https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/chinas-energy-strategy-portfolio-and-power-in-gas-market )