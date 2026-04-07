Посольство Туркменистана в Румынии провело турнир по мини-футболу ко Всемирному дню здоровья

4 апреля 2026 года, в преддверии Всемирного дня здоровья в честь 35-летия Независимости Туркменистана и девиза года «2026 год – Независимый, постоянно Нейтральный Туркменистан – Родина целеустремленных крылатых скакунов», при организации Посольства Туркменистана в Румынии и с участием туркменской молодежи был проведен товарищеский турнир по мини-футболу среди туркменских студентов и соотечественников, проживающих в Румынии.

Перед началом мероприятия была отмечена важность проводимой в Туркменистане политики по продвижению здорового образа жизни и развитию массового спорта.

Турнир объединил 7 молодежных команд из различных городов Румынии, включая Бухарест, Орадею, Тимишоару, Клуж-Напоку и другие города. Соревнования прошли в атмосфере честной спортивной борьбы и единства.

По итогам турнира 1-ое место заняла команда «Туран» (Клуж-Напока), 2-ое – «Аркадаг» (Бухарест), 3-е место команда Посольства. Победители и лучшие игроки были награждены медалями, грамотами и кубками.

Участники турнира выразили признательность руководству Туркменистана за внимание к развитию здорового образа жизни, массового спорта и спорту высоких достижений, и подчеркнули значимость подобных инициатив, особенно в контексте Всемирного дня здоровья, как важного напоминания о ценности здорового образа жизни. ///nCa, 7 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Румынии)