Экологическое благополучие — залог здоровья: в Ашхабаде прошла научно-практическая конференция

По случаю Всемирного дня здоровья в Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева состоялся научно-практическая конференция, объединивший медиков, экологов и международных экспертов. Об этом сообщается на официальном сайте (https://tebigatchy.co.tm/ru/news/butindunya-saglyk-guni-mynasybetli-ylmy-amaly-maslahat-gecirildi-2xzm) общественной организации «Юный натуралист».

Ежегодно 7 апреля Туркменистан вместе со всем мировым сообществом широко отмечает Всемирный день здоровья. Одним из ключевых событий этого года стала научно-практическая конференция «Экологическое благополучие — залог процветающего будущего», прошедшая в стенах ведущего медицинского вуза страны.

В начале конференции участники подчеркнули, что охрана окружающей среды является неотъемлемой частью государственной политики Туркменистана. Профессора и ведущие специалисты в своих докладах сфокусировались на темах, таких как, внедрение цифровых технологий в развитие «зеленой» экономики, роль экологической чистоты как фундамента для здоровья будущих поколений, особенности рационального питания и принципы ЗОЖ в различных природных условиях.

Важным аспектом конференции стал международный обмен опытом. Специалист ПРООН представил кейсы в сфере устойчивого развития городов и переработки отходов.

Особое внимание аудитории привлекло выступление председателя общественной организации «Юный натуралист». Была подчеркнута прямая зависимость между состоянием экосистем и физическим благополучием нации. Демонстрация тематических видеороликов, подготовленных организацией, наглядно показала важность экологического воспитания с юных лет.

Конференция прошла в живом, интерактивном формате: Специалисты «Юный натуралист» ответили на вопросы будущих врачей. Самые активные участники получили памятные подарки.

Также в торжественной обстановке Государственному медицинскому университету была вручена Почетная грамота за плодотворное сотрудничество с организацией «Юный натуралист».

Праздничную атмосферу мероприятия дополнили выступления творческих коллективов, подчеркнув единство культуры, здоровья и природы.

Прошедшее событие стало не просто форумом, а важным шагом в формировании экологической культуры молодежи и бережного отношения к национальным природным богатствам. ///nCa, 7 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с «Юный натуралист»)