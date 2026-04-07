Учёные Туркменистана и Грузии приступили к совместным исследованиям национальных рукописей

С 6 апреля 2026 года группа ведущих учёных Института языка, литературы и национальных рукописей имени Махтумкули Академии наук Туркменистана начала масштабную научно-исследовательскую работу в Грузинском Национальном центре рукописей имени Корнели Кекелидзе.

Данная совместная миссия осуществляется в рамках реализации ранее подписанного Меморандума о взаимопонимании по научному сотрудничеству между двумя ведущими научными центрами Туркменистана и Грузии.

В течение месяца исследователи будут проводить работу по изучению и комплексному анализу редких восточных рукописей, имеющих отношение к богатому историко-культурному наследию туркменского народа, хранящихся в фондах Грузии.

Укрепление профессиональных связей между учёными-востоковедами двух стран в области реставрации, цифровизации и каталогизации древних манускриптов, а также совместное изучение литературных памятников способствует более глубокому пониманию общности культурных путей народов региона.

Стоит отметить, что взаимодействие учёных основывается на прочном фундаменте Меморандума, который заложил правовую и практическую базу для долгосрочного академического обмена. Грузинский национальный центр рукописей обладает уникальным архивом, изучение которого туркменскими специалистами позволит открыть новые страницы в истории литературы и науки Востока.

Туркмено-грузинское сотрудничество в научной и гуманитарной сферах продолжает активно развиваться, становясь важным звеном в укреплении уз дружбы и взаимопонимания между двумя государствами. ///nCa, 7 апреля 2026 г. (в сотрудничестве с Посольством Туркменистана в Грузии)