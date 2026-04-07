В Туркменистане запускается Export Club: новая площадка для развития внешнеэкономической деятельности

В Туркменистане создан Экспортный Клуб (Export Club Turkmenistan) — профессиональное сообщество, призванное объединить действующих экспортеров и предпринимателей, планирующих выход на международные рынки. Проект ориентирован на практическое взаимодействие и обмен опытом между участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД).

Основная концепция клуба сформулирована в девизе: «90 минут в месяц с теми, кто уже экспортирует». В отличие от традиционных образовательных курсов, формат Export Club исключает лекционный формат. Встречи будут проходить в виде живых дискуссий, разбора реальных кейсов и нетворкинга.

Площадка открыта для широкого круга участников:

Руководителей производственных и сервисных компаний;

Бизнесов, находящихся на стадии подготовки к экспорту;

Консультантов и экспертов в области логистики, сертификации и международного права.

Встречи клуба будут проводиться ежемесячно в офлайн-формате (на базе офисов компаний-участниц, деловых центров или кафе). Каждая сессия продолжительностью до двух часов будет посвящена конкретной прикладной теме.

Первая встреча сообщества запланирована на 2 мая 2026 г. Центральной темой обсуждения станут наиболее острые вопросы экспортного цикла: «Транспорт, документация и страхование».

Участники смогут разобрать логистические маршруты, требования к оформлению документов и методы минимизации рисков при поставках за рубеж.

Организаторы подчеркивают, что участие в Export Club Turkmenistan является бесплатным. Это делает площадку доступной как для крупного бизнеса, так и для представителей МСБ, стремящихся диверсифицировать рынки сбыта.

Создание подобного клуба является своевременным шагом на фоне реализации государственной стратегии по наращиванию несырьевого экспорта Туркменистана. Прямой диалог между производителями позволит быстрее находить решения логистических и правовых задач, с которыми сталкивается бизнес при выходе на рынки стран региона и дальнего зарубежья.

Для вступления в клуб необходимо пройти предварительную регистрацию. Прием заявок на участие в первой встрече продлится до 18 апреля 2026 г. Зарегистрироваться можно через специализированную онлайн-форму. Контакты: Экспортный клуб Туркменистана – exportclubtm@gmail.com, тел: +993 62 50 77 72

///nCa, 7 апреля 2026 г.