Туркменистан расширяет энергетическое сотрудничество на OTC Asia 2026 в Куала-Лумпуре

Туркменистан продолжает укреплять взаимодействие с мировым энергетическим сообществом посредством активного участия в Международной конференции и выставке Offshore Technology Conference Asia 2026 (OTC Asia), прошедшей в Куала-Лумпуре с 31 марта по 2 апреля.

Мероприятие, организованное PETRONAS, объединило более 25 000 участников из свыше 80 стран мира, включая ведущие энергетические компании, представителей государственных органов, поставщиков технологий и научно-образовательные учреждения. OTC Asia вновь подтвердила свой статус одной из ключевых площадок Азиатско-Тихоокеанского региона для диалога, внедрения инноваций и развития международного сотрудничества в сфере офшорной энергетики.

Центральной темой конференции стала необходимость формирования более устойчивой и интегрированной энергетической системы. В своём ключевом выступлении Президент и главный исполнительный директор PETRONAS Тенгку Мухаммад Тауфик подчеркнул важнейшую роль технологий в ускорении инноваций, повышении надёжности энергоснабжения и укреплении интеграции по всей цепочке создания стоимости в энергетике. В ходе мероприятия особое внимание было уделено практическим и масштабируемым решениям в области офшорной добычи, цифровизации и устойчивого развития энергетики.

Акцент на международное сотрудничество и развитие потенциала

Участие представителей энергетического сектора Туркменистана при поддержке Туркмен Энергия Форум (ТЭФ) подтвердило приверженность страны активному взаимодействию с мировыми отраслевыми процессами и расширению международного сотрудничества.

На полях конференции состоялся ряд целевых встреч с представителями отрасли, образовательных учреждений и тренинговых организаций. Обсуждения были направлены на развитие практического взаимодействия в сфере повышения компетенций в офшорной отрасли, технического обучения и обмена знаниями — ключевых направлений модернизации энергетического комплекса Туркменистана. Особое внимание было уделено укреплению сотрудничества с малайзийскими партнёрами, включая PETRONAS, которая на протяжении длительного времени остаётся одним из ведущих международных инвесторов в энергетический сектор Туркменистана.

Взаимодействие с ведущими образовательными и тренинговыми центрами

В числе ключевых встреч состоялись переговоры с представителями Universiti Teknologi PETRONAS (UTP), включая профессора Ир. Д-ра Хилми Мухтара и академическую команду. Основное внимание было уделено расширению сотрудничества в области подготовки кадров и профессионального обучения для нефтегазовой отрасли.

Рассматривались перспективы участия UTP и его образовательного подразделения — Центра передового профессионального и исполнительного образования (CAPE) — в предстоящих энергетических мероприятиях в Туркменистане, а также разработка специализированных программ повышения квалификации, ориентированных на потребности отрасли.

Дополнительные встречи были проведены с представителями Общество инженеров-нефтяников и Совет нефтегазовых и энергетических сервисных компаний Малайзии, в ходе которых обсуждались вопросы укрепления технического взаимодействия, развития кадрового потенциала и формирования устойчивых механизмов международного сотрудничества.

Приглашение к участию в ключевых энергетических мероприятиях в Ашхабаде

По итогам состоявшихся встреч международным партнёрам было направлено приглашение принять участие в ключевых энергетических мероприятиях, которые пройдут в Ашхабаде. В их числе — Международная научно-практическая конференция TESC 2026 (4–5 июня 2026 года) и 31-я Международная конференция и выставка «Нефть и газ Туркменистана – OGT 2026» (21–23 октября 2026 года). Данные площадки станут логическим продолжением диалога, начатого в рамках OTC Asia, и будут способствовать его трансформации в практическое сотрудничество в области трансфера технологий, прикладного обучения и взаимодействия между наукой и промышленностью.

Укрепление роли Туркменистана в мировой энергетике

Участие в OTC Asia предоставляет Туркменистану доступ к передовым офшорным технологиям, цифровым решениям и лучшим международным практикам. Наряду с этим, создаются новые возможности для развития долгосрочных партнёрств, направленных на повышение квалификации специалистов и развитие человеческого капитала. В условиях трансформации глобальной энергетики активное участие представителей нефтегазового сектора в международных платформах, таких как OTC Asia, отражает стратегический курс страны на укрепление международных связей, развитие партнёрств и дальнейшее формирование имиджа надёжного и перспективного энергетического партнёра на мировой арене. ///nCa, 7 апреля 2026 г.