Второй экран и 100 Вт зарядка: Xiaomi 17 Pro устанавливает новые стандарты флагманской мощи

Тамир Шакиров

25 сентября Xiaomi представила три новых флагманских устройств – Xiaomi 17, Xiaomi17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max. Все три модели получили обновленный дизайн и улучшенные характеристики в процессоре и камере. Официальный страт продаж состоялся 27 сентября.

Xiaomi 17

Базовая модель станет самым компактным устройством из данной серии. Смартфон получил 6.3-дюймовый LTPO AMOLED дисплей с нанокерамическим покрытием Xiaomi Dragon Crystal Glass. Xiaomi снабжен аккумулятором на 7000 мАч – одним из самых емких аккумулятором среди флагманов других брендов. Xiaomi 17 стал первым смартфоном получившим новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. В комплекте с телефон идет самая мощная проводная зарядка на 100 Вт. Все три модуля камер имеют разрешение 50 Мп. Фронтальная камера также снабжена разрешением 50 Мп. Корпус изготовлен из алюминия и изготовлен в четырех цветах : белый, черный, голубой и розовый.

Xiaomi 17 Pro и Xiaomi 17 Pro Max.

Модель Pro получила экран 6.3 дюйма OLED и 2.66 дюйма на корпусе телефона, Pro Max – 6.9 и 2.86 дюйма. Аккумулятор у 17 Pro 6300 мАч, а у 17 Pro Max 7500 мАч. В комплекте также идет блок питания на 100 Вт. Процессор такой же как и у базовой модели – Snapdragon 8 Elite Gen 5. Основная камера, фронтальная и телефото имеет разрешение 50 Мп, а ультраширокоугольная – 12 Мп.

Нововведение в Xiaomi 17 Pro является дисплей в блоке камер. Он обладает яркостью 3500 нит, как и у основного экрана. На задний экран можно установить различные заставки. Также он упрощает сьемку селфи на заднюю камеру. Xiaomi 17 Pro доступен в четырех цветах : чёрном, белом, фиолетовом и зелёном.

Цены

Xiaomi 17 12/256 Гб – 630 $

Xiaomi 17 Pro 12/256 Гб – 700 $

Xiaomi 17 Pro Max 12/512 Гб – 840 $

///nCa, 28 сентября 2025 г.