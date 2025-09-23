TIF 2025: Mizuho Bank укрепляет партнерские отношения с Туркменистаном

На Инвестиционном форуме Туркменистана (TIF 2025), состоявшемся 18-19 сентября в Авазе, Кеничиро Ямамото, руководитель департамента проектного финансирования банка Mizuho Bank, подтвердил приверженность японского финансового гиганта углублению сотрудничества с Туркменистаном. В своем выступлении Ямамото подчеркнул давнее экономическое партнерство двух стран и обозначил роль Mizuho Bank в поддержке устойчивого развития Туркменистана и диверсификации промышленности.

“Mizuho Bank гордится тем, что с 1998 года поддерживает Туркменистан, поддерживая страну на пути ее экономического роста”, – сказал Ямамото.

Япония и Туркменистан построили отношения, основанные на взаимном уважении и экономическом сотрудничестве, особенно в таких стратегических секторах, как энергетика, инфраструктура и технологии, подчеркнул спикер.

Ямамото отметил, что японские компании сыграли важную роль в предоставлении передовых технологий и оборудования, включая автомобили, строительную технику и объекты для производства электроэнергии.

Недавние встречи на высоком уровне, включая визит Президента Туркменистана в Японию в начале этого года, подчеркивают растущую важность двустороннего сотрудничества.

“Это сотрудничество отражает общую приверженность обеих стран устойчивому росту и долгосрочному сотрудничеству”, – сказал Ямамото.

Отличительной чертой работы Mizuho Bank в Туркменистане является финансовая поддержка проекта первого в мире промышленного завода по переработке природного газа в бензин и другие продукты с добавленной стоимостью (GtG-1).

Проект был осуществлен японско-турецким консорциумом в рамках соглашения об инжиниринге, закупках и строительстве (EPC) и стал поворотным моментом в стратегии Туркменистана по диверсификации энергетического сектора.

Mizuho Bank участвовал в проекте с 2014 года, работая в тесном сотрудничестве с Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана (TFEB), правительством Японии и несколькими экспортно-кредитными агентствами (ECAS).

По словам Кеничиро Ямамото, в рамках этого проекта Японский банк международного сотрудничества JBIC предоставил прямой кредит, в то время как агентство Nippon Export and Investment Insurance NEXI обеспечило страхование коммерческого кредита, в результате чего общий объем финансирования превысил 800 миллионов долларов США.

“Этот проект демонстрирует, как финансирование при поддержке ECAS может служить мощным катализатором устойчивого роста и международного сотрудничества”, – подчеркнул Ямамото.

Заглядывая в будущее, Mizuho Bank намерен продолжить сотрудничество с Туркменистаном над новыми проектами, которые соответствуют стратегическим целям развития страны, в частности, в области диверсификации энергетики, модернизации инфраструктуры и промышленных инноваций.

“Мы по-прежнему привержены партнерству с Туркменистаном для поддержки стратегических инициатив страны и совместного изучения новых возможностей”, – заключил Кеничиро Ямамото. ///nCa, 23 сентября 2025 г.