В СТАМБУЛЕ ПРОЙДЁТ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ЖЕНЩИН-ДРАМАТУРГОВ

По мере того, как в современном мире обостряются и усиливаются общечеловеческие противоречия, становится все важнее находить более объективные и продуманные подходы к рассмотрению и решению возникающих проблем. Безусловно, для этих подходов очень важны уникальная женская чуткость и женский взгляд на ситуацию. Раскрыв свою индивидуальность и став эмансипированными, женщины вносят вклад в экономическую, социальную и культурную жизнь, участвуя в ней плечом к плечу с мужчинами, и реализуют свое право на критику и выражение собственного мнения по поводу сложившихся противоречий, что делает женскую драматургию еще более значительным явлением. Именно поэтому растущее число женщин-драматургов рассказывает свои сокровенные истории через театральное искусство, создавая ценные творения. Через них происходит просвещение, запечатлеваются противоречия и предлагаются решения…

На Международном театральном фестивале женщин-драматургов, который организует 6-15 февраля 2026 года Главное управление по государственным театрам Турции, будут собраны выдающиеся постановки пьес со всего мира, написанных исключительно женщинами. Наш фестиваль призван осветить местные и всеобщие вопросы, увиденные глазами женщин-драматургов из разных культур, а также рассказать о точках конфликта и выступить платформой, где решения будут представлены через призму женского восприятия.

«Мы ждем заявки от театров всего мира, в репертуаре которых представлены пьесы, написанные женщинами», – говорит Тамер Карадаглы, генеральный директор и художественный руководитель Главного управления по государственным театрам Турции.

///nCa, 19 сентября 2025г. (в сотрудничестве с Посольством Турции в Туркменистане)