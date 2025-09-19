TIF 2025: Доля частного сектора в экономике Туркменистана выросла до 72,8% в 2024 году

Эльвира Кадырова и Равиля Кадырова

Аваза, 19 сентября 2025 г. – По итогам 2024 года доля частного сектора в экономике Туркменистана, без учета топливно-энергетического комплекса, составила 72,8%. Это на 1,5 процентных пункта выше показателя 2023 года. Об этом сообщил заместитель министра финансов и экономики Туркменистана Перхат Ягшиев на Инвестиционном форуме Туркменистана TIF 2025 в Авазе.

Повышение доли частного сектора, по словам Ягшиева, обусловлено растущим участием частного бизнеса в инвестиционных проектах.

Государственно-частное партнерство (ГЧП) названо одним из ключевых механизмов для привлечения инвестиций и укрепления сотрудничества между государством и бизнес-структурами. Как отметил спикер, частный сектор демонстрирует высокую эффективность в решении экономических и социальных задач, развитии отраслей и насыщении рынка разнообразными товарами.

В частности, частные инициативы способствуют созданию новых промышленных и сельскохозяйственных производств, а также позитивно влияют на социальную сферу за счет создания рабочих мест.

Ягшиев выделил преимущества ГЧП: достижение максимальной экономической эффективности, внедрение инноваций, сокращение государственных расходов и сроков строительства. Кроме того, модель позволяет оптимизировать использование средств, повысить качество инфраструктуры и переложить часть рисков на частный бизнес.

Инвестиционный форум в Авазе, собравший представителей бизнеса и государственного сектора, подчеркивает приоритет Туркменистана по диверсификации экономики и стимулированию частных инвестиций. ///nCa, 19 сентября 2025 г.